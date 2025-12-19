La palabra de Wanda Nara tras la derrota judicial contra Mauro Icardi por sus hijas: “Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”

Tras una nueva resolución judicial en su conflicto con Mauro Icardi por la tenencia compartida de sus hijas, Wanda Nara rompió el silencio y habló con franqueza sobre cómo atravesará las próximas fiestas y cómo vive este momento familiar. En medio de un escenario mediático complejo y un proceso que sigue siendo foco de atención pública, la empresaria y figura mediática compartió su postura para el programa Puro Show con serenidad y madurez.

En sus declaraciones, Wanda afirmó estar en paz con la decisión de la Justicia, que planteó una dinámica de celebración dividida de días festivos, acorde a los tiempos y acuerdos de convivencia de sus hijas. “Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, aseguró, mostrando una postura centrada en el bienestar de las niñas por encima de las diferencias personales con Icardi.

Wanda aseguró que seguirá trabajando para que las niñas mantengan vínculos afectivos saludables con ambos padres

Wanda Nara y su mirada sobre la convivencia familiar

La mediática dejó en claro que su principal prioridad es el equilibrio emocional de su familia en un contexto de altísima exposición mediática. “Lo más importante es que nuestras hijas se sientan queridas y acompañadas”, sostuvo, destacando que la decisión judicial no representa una derrota sino una organización racional de tiempos y afectos.

Aunque reconoció que los procesos de separación y acuerdos legales no son sencillos, Wanda hizo hincapié en que su enfoque está puesto en la protección de la niñez y la construcción de una convivencia estable y respetuosa, aun cuando las tensiones de la vida pública y las disputas personales se transparentan en los medios. “No se trata de ganar o perder, sino de pensar en lo que es mejor para ellas”, afirmó.

Wanda Nara y los planes para las fiestas

Respecto a cómo pasará las fiestas este año, Wanda fue clara: respetará lo establecido por la Justicia y coordinó un calendario con Mauro Icardi para que las celebraciones sean compartidas en diferentes momentos. “Va a haber tiempo para estar con cada uno de nosotros, y lo importante es que ellas se sientan acompañadas y felices”, explicó.

Lejos de dramatizar, Wanda planteó una mirada adulta y colaborativa sobre este nuevo ritmo familiar. Aseguró que seguirá trabajando para que las niñas mantengan vínculos afectivos saludables con ambos padres, y que la división de fechas no afectará el espíritu festivo que caracteriza estas fechas. “La Navidad y el Año Nuevo son momentos de unión familiar, y eso es lo que quiero para ellas”, concluyó.