Mauro Icardi debió pagar para ingresar a la Argentina: qué plan estratégico tiene Wanda Nara

Mauro Icardi arribó a la Argentina en un contexto marcado por definiciones judiciales y compromisos familiares que también involucran a Wanda Nara. La presencia del futbolista en Buenos Aires se cruza con decisiones estratégicas de la empresaria, en un cierre de año donde su presente personal y profesional se entrelazaron.

Mauro Icardi arribó al país para pasar Navidad con sus dos hijas

Mauro Icardi debió realizar gestiones específicas para ingresar al país y su llegada vuelve a situarlo en un escenario complicado con Wanda Nara. Entre obligaciones pendientes y movimientos legales, la historia suma un nuevo capítulo con estrategias claras y un panorama que aún guarda detalles por conocerse.

La llegada del delantero a Buenos Aires no pasó desapercibida en redes sociales, donde Yanina Latorre compartió detalles en sus historias de Instagram y aportó información sobre la situación judicial y familiar que atraviesa la pareja. “Aterrizó Mauro Icardi en Bs As. Wanda muda. Hoy tiene que retirar a sus hijas para pasar la Navidad. Arranca la novela turca o seguirá todo calmado”, escribió.

En este contexto, la presentadora confirmó que Wanda Nara interrumpió por unos minutos la grabación de MasterChef Celebrity al enterarse de que sus hijas debían pasar la Nochebuena con su padre. “Es verdad que Wanda frenó la grabación de MasterChef Celebrity cuando se enteró que las niñas tenían que pasar Navidad con el padre. 20 minutos de receso y siguieron grabando”, explicó.

En este contexto, Yanina Latorre comentó que la empresaria le manifestó al juez que sus dos hijas, fruto de su pasada relación con Mauro Icardi, querían pasar el 24 con ella, aunque la decisión judicial determinó lo contrario. En ese contexto, también se conoció que la presentadora cuenta con autorización para viajar con sus hijas a Punta del Este: “Y si Wanda quiere ir a Punta del Este con sus hijas, tiene autorización del juez”.

El plan estratégico de Wanda Nara para que Mauro Icardi pague toda la cuota alimentaria

Uno de los puntos más comentados fue el requisito que debió cumplir Mauro Icardi para ingresar a la Argentina. Según Yanina Latorre, el futbolista estaba inscripto en el registro de deudores alimentarios y tuvo que realizar un pago parcial para poder entrar. “Igual no pagó todo, solo una parte para que lo saquen del registro. Wanda endemoniada”, escribió.

La información que llegó de parte de la periodista indica que el jugador del Galatasaray abonó cuatro meses de cuota alimentaria de los quince que adeuda. “Mauro solo pagó 4 meses de cuota alimentaria, de los 15 que debe. Con esto bastaba para entrar y salir del país. Sigue siendo deudor alimentario”, detalló.

Mientras tanto, Wanda Nara prepara un plan legal para asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas de su expareja. “Wanda tiene intenciones de embargarle el sueldo del nuevo club donde vaya a jugar. Y también Wanda pretende el 3% de su sueldo. Recuerden que cuando salieron los alimentos provisorios, el juez le dio el 1%”, publicó Yanina Latorre.

Mauro Icardi debió pagar para ingresar a la Argentina y esa situación se conecta directamente con el plan estratégico de Wanda Nara. Mientras el futbolista cumplió con lo necesario para poder estar en el país, la empresaria avanza con decisiones legales que buscan asegurar el pago de la cuota alimentaria.

