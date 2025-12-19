La inesperada jugada de Mauro Icardi que descolocó a Wanda Nara: “Esto cambia todo”

Cuando el conflicto parecía estabilizado y las decisiones judiciales ya estaban tomadas, Mauro Icardi volvió a mover una ficha clave que reconfiguró el escenario. Este viernes 19 de diciembre, el delantero pagó la totalidad de la deuda correspondiente a la cuota alimentaria de sus hijas, un gesto que tuvo impacto inmediato tanto en el plano legal como en el personal. La información fue revelada en A la tarde (América TV) por el periodista Guido Zaffora, quien dio detalles del giro inesperado.

“Icardi acaba de pagar la liquidación de alimentos. Lo hizo hoy. O sea que ya no estaría la duda de si puede o no puede salir del país”, explicó el panelista al aire. Con ese movimiento, el futbolista dejó sin efecto una de las restricciones más delicadas que pesaban sobre él y cerró un capítulo que había sido central en la disputa con Wanda Nara durante los últimos meses.

La situación judicial venía cargada de tensión. A fines de noviembre, una resolución de la Justicia argentina había incluido oficialmente a Icardi en el registro de deudores alimentarios, una medida que se dio en el marco del incumplimiento del pago de la cuota correspondiente a sus hijas. En agosto, el Juzgado Civil N°106 había avanzado aún más y dispuso un embargo por 110.000 dólares sobre su participación societaria en la Asociación Civil La Isla S.A.

Según consta en el expediente, a ese monto se le sumaron 3.500 dólares en concepto de intereses y costas judiciales, lo que elevó la cifra total y profundizó el conflicto. Esa deuda fue, durante semanas, uno de los principales argumentos que sostenían la prohibición de salida del país y que condicionaban cualquier planificación futura del jugador.

El pago, realizado a días de las fiestas, no fue un dato menor. En paralelo, ya se había conocido el fallo que definió cómo se repartirían las celebraciones de fin de año. Días atrás, en Intrusos (América), Paula Varela contó que la resolución fue comunicada por las abogadas de Icardi. “Acaba de resolver el juez lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas”, explicó la periodista.

La respuesta fue contundente: las hijas de la pareja pasarán el 24 y 25 de diciembre con Mauro Icardi, mientras que el Año Nuevo quedará reservado para compartir con Wanda Nara. La decisión buscó equilibrar los tiempos y garantizar que las niñas puedan estar con ambos padres en fechas sensibles.

Con la deuda saldada y las restricciones levantadas, el panorama cambió de forma abrupta. La jugada de Mauro Icardi no solo ordenó su situación judicial, sino que también modificó el delicado equilibrio de poder en una disputa que sigue sumando nuevos capítulos.