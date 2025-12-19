Tras el fallo que benefició a Mauro Icardi, Wanda Nara se refugió en Martín Migueles con un sugestivo video

El video que compartió Wanda Nara dura apenas unos segundos, pero dice mucho más de lo que aparenta. En blanco y negro, con una iluminación tenue que entra desde un ventanal imponente, Martín Migueles aparece recostado sobre una cama, semidesnudo, envuelto en sábanas claras. El encuadre es cuidado, casi cinematográfico: su torso descubierto, un brazo apoyado con naturalidad y el rostro girado hacia la ventana, como suspendido en un descanso profundo. Al fondo, la ciudad nocturna se impone con líneas irregulares y un punto inconfundible: las luces del estadio Monumental, encendidas por el recital de Airbag que se desarrollaba esa misma noche.

Wanda Nara y Martín Migueles

El video que compartió Wanda Nara de Martín Migueles

Wanda eligió acompañar la escena con una frase mínima, pero elocuente: “Airbag” y un corazón rojo. El contraste no pasa inadvertido. En una historia despojada de palabras, sin explicaciones ni contexto explícito, el emoji adquiere una fuerza simbólica particular. No hay relojes, no hay celulares, no hay ruido. Todo lo externo queda fuera de cuadro. El mensaje parece claro: por unas horas, el refugio es la intimidad.

Detrás de esa postal silenciosa, sin embargo, se desplegaba un día cargado de tensión. Mientras se encontraba en el canal, lista para una nueva jornada de grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda recibió la notificación judicial que marcó un giro sensible en su vida personal. El juez a cargo de la causa aceptó el pedido de las abogadas de Mauro Icardi para que el futbolista pase la Navidad con sus hijas, antes de regresar a Turquía el 27 de diciembre para reincorporarse al Galatasaray.

La información, difundida en El diario de Mariana (América), dio cuenta del impacto inmediato de la noticia. Según relataron al aire, Wanda suspendió las grabaciones y atravesó un momento de profundo llanto tras enterarse de la resolución.

El fallo judicial que benefició a Mauro Icardi

El escrito presentado por Elba Marcovecchio, representante legal de Icardi, detalla que las niñas permanecerán con su padre entre el 22 y el 27 de diciembre, con horarios precisos de entrega y restitución, avalados por una autorización formal del club turco.

Mauro Icardi

Desde entonces, el silencio de Wanda en redes fue absoluto. Ninguna referencia directa al fallo ni al conflicto legal. En cambio, eligió hablar desde otro lugar. El video íntimo, la música que sonaba a lo lejos y el corazón rojo funcionan como una respuesta no verbal. Entre resoluciones judiciales, agendas mediáticas y disputas públicas, la empresaria encontró una pausa. Una noche, una imagen y un abrazo como único resguardo frente al ruido que no se apaga.