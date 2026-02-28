Así fue el exclusivo cumpleaños de Felipe y Marta Fort: rodeados de famosos, osos gigantes y una carta de tragos que se robó la atención

Felipe y Marta Fort realizaron una súper fiesta para celebrar sus 22 años. Mediante sus redes sociales, los jóvenes compartieron la intimidad del evento y lo mucho que se divirtieron. Lo que más llamó la atención fue que ambos decidieron homenajear a su padre, Ricardo Fort, a quien tienen presente en cada etapa de sus vidas.

Felipe y Marta Fort, protagonistas de una noche excéntrica y lujosa

Marta y Felipe Fort celebraron sus 22 años con una mega fiesta en un boliche, donde no faltaron los guiños emotivos a su padre, Ricardo Fort. Si bien los jóvenes ya habían organizado una celebración, el pasado miércoles 25 de febrero, con sus seres queridos, este viernes por la noche decidieron redoblar la apuesta y ser protagonistas de una velada divertida y original.

Los hijos del recordado empresario eligieron una llamativa ambientación para el lugar, que estuvo cargado de referencias a su historia familiar. Desde el ingreso, los invitados se encontraron con puertas intervenidas con frases icónicas como “Fort Night Show”, en alusión al ciclo televisivo que marcó un antes y un después en la figura mediática de Ricardo Fort, y el inolvidable “Basta chicos”, expresión que repetía con su estilo inconfundible y que es recordada hasta el día de hoy.

Entre los invitados estuvieron sus amigos y familiares, quienes al ingresar al sitio se encontraban con un ambiente con poca luz y un recipiente con varias de las clásicas golosinas de la familia Fort. Rocío Marengo junto a su pareja Eduardo Fort fueron parte de la lista. Además, varios famosos como Celeste Muriega, su pareja Christian Sancho, Rulo Schijman y Grego Rosello dijeron presente en el festejo de cumpleaños de Marta y Felipe Fort.

Otro de los posteos que realizaron los herederos del imperio chocolatero y llamó la atención fue donde se veía la pista de baile. La misma estuvo ambientada con enormes osos gigantes, que acompañaron la escenografía y el universo excéntrico y glamoroso que quisieron recrear en el boliche.

Otro de los detalles llamativos de la noche fue la carta de tragos personalizada, pensada especialmente para la ocasión. El menú incluyó bebidas con nombres cargados de significado como “Maiame”, “Basta chicos”, “True Religión”, “Fortini” y “Marta’s Favourite”, combinando humor, nostalgia y el sello característico de la familia.

Los looks a puro brillo y elegancia de Marta y Felipe Fort para su cumpleaños número 22

Como era de esperarse, la moda también fue parte de la celebración. Marta Fort escogió un vestido ceñido y corto con profundo escote en V y confeccionado con lentejuelas brillantes. Felipe Fort, por su parte, apostó por un estilo rockero y fashionista: saco negro de la exclusiva firma Gucci, que llevó sin remera por debajo, y pantalón haciendo juego. El toque canchero se lo dio sus anteojos oscuros.

Sin dudas, los mellizos optaron por looks a puro brillo y elegancia que se robó todas las miradas. Como era de esperarse, sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de felicitaciones, halagos y comentarios positivos sobre la lujosa fiesta que organizaron. Así fue el exclusivo cumpleaños de Felipe y Marta Fort: rodeados de famosos, osos gigantes y una carta de tragos que se robó todas las miradas.