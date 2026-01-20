Adiós a las polleras clásicas: Marta Fort deslumbró con la mini cinturón que es tendencia este verano

Dueña de un estilo cada vez más definido y alineado con las grandes tendencias internacionales, Marta Fort volvió a marcar agenda fashion con un look que confirma que las polleras clásicas empiezan a quedar en segundo plano.

Marta Fort deslumbró con la mini cinturón que es tendencia este verano

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Ricardo Fort mostró cómo apostó por una mini con cinturón protagonista, una prenda que lejos de ser una moda pasajera viene instalándose desde hace varias temporadas y que, verano tras verano, gana más fuerza en el guardarropa de las it girls.

Marta Fort

La llamada mini cinturón —con hebillas oversized y tiros bajos— se viene usando desde hace años en pasarelas y street style, y hoy se consolida como una de las piezas clave del verano 2026. Versátil, sensual y con actitud, este diseño logra desplazar a las faldas tradicionales al sumar estructura y personalidad en un solo gesto. Marta Fort lo entendió a la perfección y eligió un modelo en tonos marrones, con textura y un gran cinturón central que se llevó todas las miradas.

Para completar el estilismo, lo combinó con un top al tono, logrando un efecto monocromático que estiliza la figura y refuerza la estética boho chic con guiños Y2K. El outfit estuvo acompañado por un peinado suelto y natural, con ondas suaves y volumen relajado, ideal para el clima de playa y fiel a ese espíritu despreocupado que caracteriza sus looks estivales. El cabello rubio, apenas despeinado, sumó frescura y movimiento, en perfecta sintonía con la impronta del conjunto.

Marta Fort

En cuanto al make up, la influencer apostó por una belleza luminosa y minimalista: piel glowy, labios en tonos nude rosados y un sutil destaque en los ojos, priorizando la naturalidad sin perder sofisticación. Un beauty look que refuerza la idea de que menos es más y que acompaña a la perfección una prenda tan protagonista como la mini cinturón.

Este momento fashion llega en medio de un verano intenso para la influencer. Tras disfrutar de unos días en Punta del Este, Marta Fort se instaló en Pinamar, donde se sumó al programa de streaming SomosLaCasa. Su visita llegó luego del accidente que protagonizó el sábado 17 de enero, un episodio que generó preocupación pero que, afortunadamente, no pasó a mayores.