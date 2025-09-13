Marta González habló de su difícil momento de salud: “Le estoy ganando al cáncer”

La talentosa actriz de televisión, cine y teatro, Marta González, está atravesando uno de los peores momentos de su vida tras batallar nuevamente contra el cáncer. En medio de sesiones de quimioterapias y a los 80 años, la dramaturga volverá a los escenarios. No obstante, luego de contar que en esta oportunidad el tumor es metastásico, la artista mostró su radical cambio físico en una entrevista mano a mano que le realizaron en Intrusos (América TV).

Marta González | Twitter

Marta González abrió su corazón y mostró las secuelas del cáncer

Marta González es una reconocida figura en el ambiente artístico. A lo largo de su carrera, supo ganarse el cariño del público mediante la caracterización de diferentes personajes que la consagraron como una de las actrices más queridas del medio. A punto de estrenar una nueva comedia teatral en Calle Corrientes, la dramaturga abrió su corazón en Intrusos (América TV) y contó cómo está combinando su vida laboral a los 80 años mientras lucha contra el cáncer.

“Todavía estoy transitando esta etapa porque la metástasis no se cura, estoy viviendo una metástasis y en principio me planchó bastante y dije ‘Ya está’. Después pensé que lo único seguro es que todos nos vamos a morir y no voy a esperar a la parca acostada porque no puedo”, dijo con un humor destacable.

En este marco, destacó que desde hace más de dos décadas que enfrenta esta enfermedad: “Hace 24 años que le estoy ganando al cáncer, pero eran todos de mama primarios”. Fue en ese entonces que, para quitarle dramatismo a su relato, bromeó: “Este último pasó de grado, secundario, me cagó, hay que ser bruta y no pasar de grado en esto. Estoy sintética, ya no tengo siquiera nada -se tocó el pecho mientras bromeaba-. Hoy leí que ahora las chicas se están sacando las prótesis”.

El mensaje de esperanza de Marta González

Durante la entrevista, Marta González aprovechó para mostrar su calvicie luego de que la quimioterapia debilitara sus fibras capilares. Pero, lejos de avergonzarse, sacó a relucir su lado resiliente y agregó: “Tengo ahora una peluca que me dio Oscar Colombo. Hay gente que no puede y uno se tiene que animar”. En ese instante exclamó: “Ay, qué suerte que me pude sacar la peluca, me jode”.

“Se acuerdan del pelo que tenía, todo el mundo me lo alababa y ahora no tengo. Creo que hay que mostrar eso y no tenemos que tener vergüenza porque transitamos una enfermedad. No soy enferma, tengo una enfermedad que la venzo desde hace 25 años", aclaró la querida actriz. “Los martes tengo quimioterapia, la próxima semana termino el segundo ciclo y los médicos no saben cuándo cortaré. Tengo que esperar, yo que soy ansiosa”, concluyó con templanza y sabiduría.

Marta González, actriz argentina | Instagram

Con este testimonio y manera de ver las adversidades a la cual la enfrenta la vida, Marta González le hace frente a este duro diagnóstico. Sin embargo, dejó en claro que tiene motivos de sobra para seguir actuando y hacer reír a los espectadores en un nuevo proyecto que la pondrá sobre uno de los teatros más importantes junto a Rodolfo Ranni.

NB