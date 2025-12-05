Los anillos disruptivos que van a utilizar Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su casamiento

Nicolás Cabré y Rocío Pardo darán un paso clave en su relación el sábado 6 de diciembre y sorprendieron con los anillos disruptivos que acompañarán la ceremonia. La elección, trabajada de manera artesanal, refleja un estilo propio que se aparta de lo convencional y que suma un detalle distintivo dentro de la organización del casamiento.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo optaron por unos anillos únicos para dar el sí definitivo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellarán su unión el próximo sábado con unos anillos únicos que marcan uno de los detalles distintivos en su boda. Con un diseño pensado especialmente para ellos, las piezas se convirtieron en símbolo de una elección diferente y personal, trabajada con materiales poco habituales en este tipo de joyas.

Nicolás, Rufina Cabré y Rocío Pardo

El pasado 3 de diciembre la pareja de actores dio el “sí” en el registro civil y se prepara para la gran fiesta del sábado 6 en Estancia Bosque Encantado, Córdoba. A horas de uno de los fines de semana más importantes para ambos, se conoció cómo serán las alianzas que eligieron para sellar su compromiso.

Los anillos por los que se declinaron Rocío Pardo y Nicolás Cabré se convirtieron en protagonistas inesperadas. Son piezas de alta joyería realizadas en oro rojo de 18 kilates con gemas de ónix natural, un diseño poco habitual que refleja el sello personal de los novios. Fueron realizadas de manera artesanal en los talleres de Rubi Rubi, marca que los acompañó en cada elección.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La diseñadora Edith Miroznik, directora de la firma, explicó en diálogo con revista CARAS cómo fue la realización de las alianzas: “Estas alianzas rompen con lo tradicional desde varios ángulos. En primer lugar, porque fueron pensadas como piezas totalmente personalizadas: un diseño para él y otro para ella, creados desde cero para reflejar la esencia de cada uno”.

El diseño personalizado de las alianzas de Nicolás Cabré y Rocío Pardo para su casamiento

Los anillos que eligieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo se convirtieron en un símbolo de la personalidad de la pareja. “El ónix es una piedra natural profundamente enigmática, de un color negro intenso que cautiva a primera vista. Combinado con la fuerza y la calidez del oro rojo de 18 kilates, genera un contraste moderno, poderoso y muy poco habitual en alianzas”, contó la diseñadora.

Nicolás Cabré

En este contexto, Edith Miroznik explicó que la elección de los actores no es aislada, sino que cada vez más parejas buscan personalizar sus alianzas con gemas oscuras. “Es una tendencia que viene creciendo en Europa y Estados Unidos, especialmente entre quienes quieren piezas con carácter y no seguir el molde tradicional”, reveló.

La decisión de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se suma a otros gestos inesperados que rodean la boda. En las últimas horas, la artista adelantó que el menú de la celebración incluirá sándwich de milanesa, una propuesta que se aparta del lujo convencional. La lista de invitados, que iba a ser reducida, ya ronda las 100 personas y promete un ambiente distendido, con cotillón temático.

Alianzas de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casan el sábado 6 de diciembre acompañados por los anillos disruptivos que eligieron para su unión. La combinación de oro rojo con ónix natural se integra al estilo personal que definieron para la celebración, aportando un detalle distintivo dentro de la tradición, convirtiéndolos en símbolo de la esencia de la pareja.

VDV