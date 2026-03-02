Nicolás Cabré mostró el simulador con el que Rocío Pardo se divierte en su hogar

Nicolás Cabré y Rocío Pardo están sumamente enamorados. A tan sólo tres meses de haberse casado, la pareja de actores comparte a diario su amor y romanticismo en redes sociales. Así, sus seguidores pueden ver no sólo sus proyectos laborales, sino el plano más íntimo. En esta oportunidad, el dramaturgo mostró uno de los rincones preferidos por su esposa: un espacio cargado de adrenalina, velocidad y pura diversión.

Nicolás Cabré capturó in fraganti a Rocío Pardo

Hace unos días, Nicolás Cabré compartió en su cuenta personal de Instagram cómo transformó radicalmente su playroom. Aficionado a los juegos de velocidad, el intérprete había creado un espacio “un poco rústico” con tan sólo un volante conectado al televisor pantalla plana de su living. Sin embargo, renovó por completo este lugar y decidió hacer una fuerte inversión: adquirió un simulador de alta tecnología que recrea la experiencia de conducir un auto de Fórmula 1.

Simulador de Nicolás Cabré y Rocío Pardo | Instagram

“Arranqué un poco rústico… Pero soñaba con el auto campeón de Norris”, escribió el papá de Rufina Cabré en su perfil de Instagram mostrando en detalle la radical transformación que le hizo a su casa. No sólo tuvo que buscar un lugar apto para desplegar todo el aparato, sino que también lo acondicionó para poder estar a gusto en sus momentos de ocio. “Les presento mi nuevo juguete”, exclamó radiante dejando a la vista el resultado final.

Esta sala está cien por ciento integrada por herramientas tecnológicas y dispositivos físicos para recrear las condiciones de una competencia, ofreciendo una vivencia que se aproxima al máximo a la experiencia real. En este caso, colocó sobre una amplia alfombra un software de simulación, volantes y pedales, asiento y la estructura de un chasis de un monoplaza, una consola de juegos y una pantalla para transportarse a la realidad virtual.

En uno de los rincones se puede apreciar una imponente estatua de un Buda junto a una planta de interior en maceta que aporta frescura y tranquilidad. En el otro costado, una lámpara de sal apoyada en uno de los bordes del estante que recubre la estufa. A su dado, pequeñas estatuillas de decoración. Todos estos elementos, fueron distribuidos estratégicamente para crear una atmósfera que intenta transmitir calma, aun con la adrenalina a flor de piel.

Simulador de Nicolás Cabré y Rocío Pardo | Instagram

Rocío Pardo de apoderó del monoplaza de Nicolás Cabré

Tal es la infraestructura que desplegó Nicolás Cabré en su hogar que hasta Rocío Pardo se sumó a la experiencia de conducir ella misma un auto de carrera. Así quedó reflejado en las historias de 24 horas del artista quien, sorprendido por el nivel de competitividad que manejaba la productora, la grabó mientras se estaba divirtiendo a toda velocidad.

“La más hermosa del mundo”, fue el texto que resumió sus sensaciones al escuchar de lejos el sonido del motor del auto de F1 que estaba manejando Rocío. Ella, por su parte, se encontraba sumamente enfocada en tratar de consagrarse victoriosa, pero el ritmo frenético de la competencia hizo que sus expectativas quedaran estrelladas sobre la estructura de contención en las zonas de curvas. “¡No!”, gritó la joven de 30 años manifestando su frustración por haber chocado.

Nicolás Cabré, completamente maravillado por ver el desempeño y la reacción de Rocío Pardo en el simulador, esbozó una sonrisa cómplice. Cabe destacar que la pareja encuentra en su casa un refugio ideal para poder descansar y desconectarse de su ajetreada agenda laboral, aunque también hay espacio para el disfrute y el ocio a pura adrenalina y velocidad.

NB