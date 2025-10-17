Fabián Cubero acudió a la Justicia para intentar revocar el permiso de viaje de las hijas que tiene con Nicole Neumann

El conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann parece no tener fin. Recientemente se conoció que el exjugador acudió a la justicia para revisar el permiso de salida del país de sus hijas. Según detalló el programa A la Tarde, el reclamo surgió tras un viaje de Nicole con las niñas, en el que habrían regresado tres días más tarde de lo acordado previamente.

Allegra, Indiana y Sienna Cubero

El tema también incluye la revisión de los pasajes del viaje, ya que Fabián Cubero busca confirmar si hubo un cambio de vuelo o si Nicole Neumann decidió extender la estadía sin consultar. La audiencia realizada en torno a este pedido se centró en los permisos, los acuerdos previos y las consecuencias que estos retrasos tuvieron para la familia, reavivando la atención mediática sobre la disputa.

El pedido de Fabián Cubero a la Justicia

En diálogo con un cronista del programa, Fabián Cubero se refirió a la audiencia que se realizó y explicó que no se discutió el conflicto en detalle: “No, no, ese tema no hablamos nada. No, no hablamos nada de ese tema privado”. Al ser consultado sobre si esperaba un pedido de disculpas por parte de Nicole, el exfutbolista aclaró: “No, no, no espero nada”.

Respecto a la revocación del permiso de viaje, Fabián Cubero reafirmó su postura: “Es un pedido general, sí. No solo una revocación de permiso, es un pedido general para respetar un poco más lo que está firmado y las vacaciones que le corresponden a cada uno”. Además, negó que su actual pareja, Micaela Viciconte, estuviera involucrada en la disputa: “No, eso no es cierto. Acá Mica no tiene nada que ver. El problema se originó porque yo no pude disfrutar las vacaciones con mis hijas cuando estaba ya pactado”.

Fabián Cubero defendió a Micaela Viciconte

Fabián Cubero también destacó el apoyo de Micaela Viciconte frente al conflicto, señalando que siempre se mantuvo a su lado y no intervino en la disputa: “Sí, súper bien, como siempre. Es la que más te banca de todos. Es una chica muy fiel, muy buena compañera y la verdad que siempre está”. Según el exfutbolista, el problema se centra únicamente en la falta de cumplimiento de los acuerdos parentales y no en la intervención de su pareja.

Fabián Cubero y Mica Viciconte

El exjugador agregó que Micaela ha tenido que sobrellevar algunas consecuencias del conflicto, pero resaltó su compromiso y fidelidad: “Siempre por alguna cuestión sale el nombre de ella, no tiene nada que ver en todo esto”. La audiencia y el reclamo judicial de Fabián Cubero a Nicole Neumann busca que se respeten los permisos de viaje y las vacaciones pactadas para las hijas, manteniendo el seguimiento del caso en la justicia.