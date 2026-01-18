Así es la sala de juegos de Milenka y Mirko, los hijos de Marley: muñecas tamaño real, mini gimnasio y lejos de la tecnología

Marley es una de las personalidades del espectáculo que apuesta por una crianza libre de aparatos tecnológicos. Es por esta razón que el célebre conductor puso a disposición una sala de juegos para sus hijos Mirko y Milenka donde prevalecen los muñecos en tamaño real, un mini gimnasio y piezas didácticas para estimular su desarrollo sensorial.

Milenka, la más mimada de la familia

Con tan sólo un año de vida, Milenka se transformó en la más mimada de la familia. A menudo, su hermanito Mirko y su papá dejan reflejado el amor que le tienen a la nena compartiendo las postales más tiernas en la que prevalecen los besos y los abrazos. Asimismo, Marley optó por el método de crianza free tecnology promoviendo el desarrollo psicomotriz y estimulando todos los sentidos de su beba. Para ello, diseñó un espacio funcional para promover, mediante el juego, su evolución física, mental y social.

Mirko junto a Marley y Milenka | Instagram

Es por ello que, el afamado conductor de Telefe utilizó su amplio living como un espacio en común donde los más chiquitos puedan jugar libremente, aprovechando la luz natural de los amplios ventanales. A través de un despliegue de muñecas en tamaño real, un gimnasio de bebé, elementos didácticos que incluyen sonidos, teclas, colores y diversas texturas, Milenka explora cada rincón con alegría y curiosidad, siempre supervisada y acompañada por su papá. “Pura felicidad”, tituló el comunicador en una de las publicaciones que realizó abriendo las puertas de su intimidad.

En dicho clip, la chiquita se desplaza con sus rodillas sobre una alfombra apta para que no se lastimen sus rodillas y amortigüe los golpes. A su vez, con los sillones, generó un perímetro para que no se exceda de ese espacio lúdico, cuidando que no se lastime con algún objeto distribuido sobre su hogar. Uno de los videos favoritos de Marley es el que su hija mujer utiliza una estructura montable con forma vaca, una pieza que fue heredada de Mirko.

Mirko, un hermano con todas las letras

Mirko crece entre grandes bloques, la compañía de su hermanita y los juegos con amigos. El nene de 8 años también entra en esa dinámica de estar la mayor parte del tiempo lejos de la tecnología. En este marco, se puede ver como el hijo mayor de Marley utilizó juegos de mesa, tales como el jenga para crear una especie de laberinto de fichas con obstáculos. “Tarde de experimentos exitosos”, tituló el comunicador mostrando cómo el ingenio de los chicos hizo que se generara un despliegue digno de admirar y celebrar.

A medida que va creciendo, Mirko va adaptando los elementos lúdicos acorde a su edad manteniendo el interés por explorar nuevos desafíos que le propicien los juegos. En paralelo, también disfruta de momentos de ocio con Milenka, elaborando ambos una complicidad y una conexión única propia de hermanos. En cada aparición pública, se puede ver como cuida de la beba promoviendo el juego y celebrando los logros.

De esta manera, Marley pone en primer plano el estímulo y el desarrollo sensorial de Mirko y Milenka por sobre los dispositivos electrónicos. Un desafío difícil de cumplir, sobre todo en una época donde los chicos tienen contacto pleno con la tecnología desde temprana edad y el entorno también se ve atravesado del avance de la ciencia y la digitalización de los espacios.

