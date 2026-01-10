Las tiernas fotos de las primeras vacaciones de Milenka, la hija de Marley, en Pinamar: playa, tarde de juegos con Mirko y nuevas amigas 

Marley transita sus vacaciones con felicidad y en compañía de sus hijos, Mirko y Milenka. El destino elegido por el presentador fue Pinamar como cada verano ya que tiene familiares allí y es su lugar favorito de la Costa. Esta vez, aprovechó para llevar por primera vez a su pequeña de un año de vida.

Mediante las cuentas que poseen los niños, las cuales están supervisadas por Marley, se pueden ver cómo son las tardes divertidas que pasan en la playa. "Pinamareando", escribió junto a las postales que mostraban a Mirko junto a una nena. En la primera se los puede ver charlando mientras disfrutan de un almuerzo "fast food" mientras que en la segunda toman un licuado de frutilla con el mar de fondo.

Mirko junto a su nueva amiga en Pinamar

La publicación cosechó, a las pocas horas, una lluvia de "likes" y cientos de mensajes para el pequeño de 8 años. "Mirko es tan feliz como es Milenka", "Qué hermoso cómo disfruta de sus vacaciones", "Hermosa amistad", "Disfruten mucho", fueron algunos de los tantos comentarios que cosecharon las adorables fotografías.

Mirko junto a su nueva amiga en Pinamar

Por otro lado, Milenka se mostró jugando con la arena súper feliz. "Mi primer día de playa", dice el posteo que acompaña el breve video de la bebé. Con un look glam, compuesto por un conjunto de plush en verde agua de buzo con volados y pantalón, y chupete, la niña se robó toda la atención en Pinamar y en las redes sociales.

"Qué divina, disfruta mucho", "bebita hermosa", "Qué lindo verla jugar en la arena", "Me encanta cómo se adaptan a distintos escenarios, hermosa enseñanza Marley", escribieron los usuarios que siguen a Milenka en Instagram, donde Marley comparte su crecimiento, el amor por su hermano Mirko y su abuela, y sus looks.

Milenka, la hija de Marley

Así, tras un año en el que los niños acompañaron a Marley por sus viajes para su ciclo Por el Mundo y una rutina en Argentina de mucho aprendizaje, el conductor dejó ver que comenzaron este 2026 a puro disfrute y descanso. De esta manera, subió las tiernas fotos de las primeras vacaciones de su hija Milenka en Pinamar y compartió las tardes de playa y juego de Mirko.

El domingo 28 de diciembre fue un día de lo más emotivo para Alejandro “Marley” Weibe: su segunda hija, Milenka, cumplió su primer añito. Lejos de los tradicionales festejos ostentosos que son los preferidos de los famosos, el conductor de Telefe optó por celebrar el natalicio de la niña de manera súper relajada, disfrutando de su círculo más cercano. Como era de esperarse, los tíos y tías famosos se hicieron presentes.

En el primer registro, se la puede ver a Milenka en brazos de su papá mientras Lizy Tagliani, Vicki Xipolitakis (ambas junto a sus respectivos hijos), Georgina Barbarossa, Sebastián Nebot, Fernando Colombo mientras la saludaban tiernamente. “Hola preciosa de mi corazón”, se la escucha decir a la conductora de A La Barbarossa. La homenajeada miraba sorprendida a todos sus invitados y se aferraba fuerte a su papá.

En otro de los pasajes del clip, la segunda hija de Marley abrió los regalos: muñecas para llevar de paseo, carritos de bebés, figuras geométricas de encastre, un tobogán de madera y capibaras con sonidos fueron algunos de los juguetes que recibió.

Su papá sumamente orgulloso filmó cada momento atesorando las expresiones de la hermanita de Mirko e inmortalizando este día familiar tan especial. Asimismo, no faltó el buen sentido del humor que lo caracteriza. “Ahí está (Milenka) con las tías abuelas”, dijo mientras enfocaba a Lizy y a Georgina. “Cuando seas grande te vas a parecer a mí, somos muy parecidas”, bromeó la conductora de La Peña de Morfi.