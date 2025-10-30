Tras mostrar su cirugía de cataratas, Marley volvió a las redes sociales para compartir con sus millones de seguidores un dulce video de su hija Milenka de 10 meses. Súper emocionado y feliz por este logro que refleja el crecimiento de su niña, el conductor le dedicó unas palabras.

La emoción de Marley por el gran avance de Milenka

Marley atraviesa un gran presente laboral y personal. Mientras continúa grabando Por el Mundo (Telefe), el conductor sigue de cerca el crecimiento de sus hijos, Mirko y Malaika, quienes nacieron a través de subrogación de vientres en Estados Unidos. En las últimas horas, compartió uno de los momentos más emocionantes de su niña, que acaba de cumplir 10 meses, y causó mucha ternura en las redes sociales.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, mostró el nuevo avance de Milenka y escribió: “Primeros pasos con caídas, pero a recuperar rápido con una sonrisa”. El clip la muestra caminando con un cómodo look hogareño y con la ayuda de un colorido caminador mientras sonríe y avanza sin miedo.

Marley y Milenka

Marley no dudó en grabar este instante para guardarlo como recuerdo de la primera vez que se lanzó a caminar. “Cuidado, muy bien 10 estás caminando bebé”, se escucha decir al comienzo al presentador. Segundos después, Milenka se cae hacia atrás y es protegida por una especie de mochila de peluche en forma de abejita que tiene como misión proteger su cabeza y espalda en este tipo de situaciones.

Milenka, la hija de Marley

“No pasa nada, ahí vamos otra vez”, le dice Marley mientras la levanta y posiciona otra vez frente al caminador. Ella lo mira con atención y sigue sonriendo. En otro momento, ella balbucea como si ya quisiera decir sus primeras palabras y él la motiva a seguir el recorrido por su living. “Te felicito mi amor, mira cómo vas avanzando. Qué abejita tan trabajadora. Felicitaciones, primeros pasos”, expresó Alejandro Wiebe con una inmensa alegría.

Además de la ternura que provocó Milenka, los usuarios se detuvieron en el trato amoroso de Marley para con su hija. “Genio el papá”, “Qué amorosa la manera en que el papá alienta a su bebé a seguir”, “Ojalá todos los niños fueran tratados con ese amor y respeto”, “Qué hermosa crianza”, fueron algunos de los tantos mensajes que recibió en su posteo de Instagram.

Otros repararon en la mochila antigolpes que lleva la bebé. “Tremenda esa contención para la cabecita”, “No sabía de eso que protege su cabeza”, “Muy buena su mochila”, comentaron los internautas. De esta manera, Marley mostró el emocionante momento de Milenka dando sus primeros pasos y derritió las redes sociales con este nuevo aprendizaje.