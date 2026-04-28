Oriana Sabatini se encuentra en el peak de su vida, fusionando su carrera como escritora con sus primeros momentos como mamá de Gia. La exposición pública que vive le permite disfrutar con sus seguidores las nuevas oportunidades, como el estreno de su libro debut. Sin embargo, también busca resguardarse para vivir la intimidad del crecimiento de su hija, junto a su familia. Es así como muchos notaron que ella tomó la decisión de no revelar el rostro de la beba, y, sin pelos en la lengua, explicó por qué decidieron esto.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala y Gia

La verdadera razón por la que Oriana Sabatini no muestra el rostro de Gia

Gia es la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Ambas celebridades no dudan en mostrar la felicidad que sienten como padres primerizos de una hija que estaban esperando hace mucho. Sus seguidores no dudan en acompañarlos y dejarles tiernos mensajes en todas las postales que ellos comparten. Sin embargo, su vida pública está siempre latente y muchos notaron que todavía no conocen el rostro de la beba. Es así como diferentes teorías comenzaron a sonar y, en Puro Show (eltrece), decidieron consultarle sobre esta decisión.

“Es hermoso. Tenés un mini ser humano ahí y está descubriendo el mundo. Descubrirlo con ella es hermoso”, comenzó contando sobre sus primeros meses como mamá en el programa. Sin embargo, ante la consulta sobre la decisión del rostro, Sabatini fue honesta con el panel: “Lo hicimos más por una decisión de que es un ser humano tan chiquitito que me da impresión que la gente lo vea ¿Viste que cuando tenés un bebé todo el mundo como que se acerca así y…?”. La actriz dejó en claro que quiere que la pequeña viva en la intimidad familiar hasta que sea lo suficientemente mayor para enfrentarse a los comentarios mediáticos.

Oriana Sabatini y Gia

Oriana Sabatini a la Feria del Libro: su gran paso en el mundo literario

Oriana Sabatini sorprendió a todos cuando demostró otro talento artístico que la acompaña desde su juventud. La actriz demostró tener arte en su pluma cuando publicó su primer libro “Podría quedarme acá”. En el mismo, fusiona la alocada vida de la popularidad con la oscuridad de un romance que se creía perdido hace tiempo.

El anuncio del lanzamiento no solo sorprendió a sus seguidores, quienes conocen la faceta literaria de Oriana, sino que además vino de la mano de su primera presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La artista llegará a la ciudad el domingo 3 de mayo, para dar una entrevista a las 14:30hs en la sala Julio Cortázar de La Rural. Tras haber pasado una vida frente a cámaras, demostrando sus talentos actorales, ahora le toca revelar su faceta más querida, guiada por el primer libro que publica.

Oriana Sabatini

Sin embargo, en todo momento, se mantiene cercana a su hija Gia, quien no duda en protegerla de la mediatización y su vida pública. Oriana Sabatini reveló que, junto a Paulo Dybala, tomaron la decisión de no mostrar su rostro, al menos en los primeros años de la pequeña. Sus seguidores no tardaron en coincidir con esta elección que hicieron como padres primerizos, pero siguieron comentando con ternura cada postal que aparece de la beba.

A.E