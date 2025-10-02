Juli Poggio confirmó que estuvo con Martín Salwe y su novio tomó una tajante decisión sobre la pareja

Julieta Poggio volvió a ser tema de conversación luego de que circularan rumores de que se hubiera encontrado con Martín Salwe luego de los Premios Martín Fierro de Televisión 2025. El tema salió a la luz en Sálvese quien pueda (América TV), donde Yanina Latorre reveló detalles del supuesto cruce entre ambos y alimentó el debate en el panel.

Según la conductora, el locutor ingresó a la habitación de la ex Gran Hermano después de la fiesta: “Hubo un chape, unos juegos sexuales. Para mí todo es sexo, pero no hubo coito. No se quedó a dormir, él se fue a las cinco de la mañana”, contó con su estilo filoso. De acuerdo a su versión, las cámaras del hotel y el testimonio de testigos confirmarían la situación, aunque tanto Julieta como Salwe prefieren minimizar lo ocurrido.

Julieta Poggio

Juli Poggio admitió que se dio un beso con Martín Salwe y su novio tomó una decisión

Poggio rompió el silencio al ser consultada por el notero de Sálvese Quien Pueda y admitió haberle dado un beso a Martín: “Fue un piquito, pero la verdad es que cuando una persona me cae bien y es mi amiga… yo tengo el pico muy fácil”, expresó con humor. Luego agregó que se trató de un gesto de amistad y nada más. Por su parte, Martín Salwe decidió romper el silencio para dar su versión de los hechos. El comunicador, que celebró junto a sus compañeros de Pasó en América el premio a mejor programa humorístico, negó haber tenido una cita íntima con Poggio en el hotel. “Lo de Juli fue un besito. Después fui al Hilton a buscar las cosas que dejé en recepción. Nadie subió nada a ningún lado. Dormí en mi casa”.

Frente a estas declaraciones, Lizardo Ponce lanzó en SQP una observación clave: “En base a esto que estás diciendo, una de las dos partes está mintiendo”. Latorre no negó la posibilidad y agregó un condimento inesperado: la reacción de Fabrizio Maida, actual pareja de Julieta. “A Fabri no le gustó nada que se haga tan viral el tema. Entonces, le propuso cerrar la pareja. Y la cerraron”, aseguró la panelista. Cabe destacar que la relación se caracterizaba hasta ahora por su dinámica abierta, algo que al parecer quedó en el pasado tras el escándalo.

Lo cierto es que la actriz y el locutor se habían conocido apenas un día antes, cuando coincidieron en una producción de fotos para una marca de indumentaria deportiva. Sobre ese encuentro previo, Yanina Latorre lanzó una frase picante: “Se quedaron calientes”.

En medio de las especulaciones y desmentidas, la situación convirtió a Juli Poggio, Martín Salwe y Fabrizio Maida en protagonistas de uno de los temas más comentados de la semana en el mundo del espectáculo. Mientras tanto, los involucrados intentan mantener el bajo perfil y no seguir alimentando un rumor que, al parecer, ya tuvo impacto en la intimidad de la pareja.

F.A