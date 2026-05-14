Se filtró qué habría encontrado Milett Figueroa en el celular de Marcelo Tinelli antes de separarse

Si bien se hizo pública su separación a mediados de abril de 2026, fue en marzo de este año que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli le pusieron punto final a su relación. Tras una serie de idas y vueltas, la pareja optó por no continuar con su noviazgo de casi tres años. Como está acostumbrado el conductor cada vez que finaliza un vínculo amoroso, los motivos quedaron herméticamente sellados en la privacidad de amor. Sin embargo, en Sálvese Quien Pueda -SQP- (América TV) se filtró qué había encontrado la bailarina peruana en el celular del conductor antes de separarse.

La palabra de Milett Figueroa sobre Marcelo Tinelli y su nuevo amor

Desde que Marcelo Tinelli se separó definitivamente de Milett Figueroa y blanqueó su romance con Rossana Almeyda -amiga de Carolina “Pampita” Ardohain-, todas las miradas recayeron en la vida sentimental del presentador televisivo. No obstante, acostumbrado a no brindar mayores detalles acerca de su vida privada, la prensa recayó sobre la artista extranjera en búsqueda de algún dato que pueda poner luz al misterio de su ruptura.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli | Instagram

Desde Perú, A La Tarde (América TV) recuperó un fragmento de la entrevista que la modelo brindó a la televisión local, quien habló del tema con suma prudencia, aunque con picantes declaraciones. “No voy a decir exactamente cuál fue el punto final, pero sí fueron diferencias de valores, integridad de valores en una pareja”, expresó entendiendo la curiosidad de la prensa, pero resguardando su intimidad.

Ante esta situación, brindó sus impresiones acerca del nuevo noviazgo del afamado comunicador. Nuevamente, la entrevistada mantuvo suma diplomacia, aunque deslizó una frase que resonó con fuerza en el ambiente. “Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida como mejor le parezca. Realmente le deseo toda la felicidad del mundo con su nueva pareja, obviamente”. Fue en este sentido que disparó con calma, pero con fuerza: “Si no comete los mismos errores que cometió conmigo va a poder ser muy feliz”. Finalmente se despidió asegurando su amor genuino y el dolor que le provocó poner punto final: “Realmente no quiero hablar de una relación que ya terminé, porque es algo que cerré con mucho agradecimiento. Fui muy feliz en la relación, realmente estuve muy enamorada, terminé la relación estando muy enamorada”.

Revelaron el presunto motivo de la separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

La entrevista de Milett Figueroa, como era de esperarse, generó repercusiones en los programas de espectáculo. Tal es así que en SQP (América TV), la panelista Majo Martino reveló cuál fue el desencadenante que llevó a la separación. “Milett le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó. Y ella los interpretó de la manera que quiso”, dijo la periodista. De inmediato, Yanina Latorre agregó: “Eso no se hace igual”.

La notera prosiguió revelando el misterio y remarcó: “Y se lo revisó. El que busca, encuentra. Y le encontró mensajes picantes con otra mujer, charlas subidas de tono”. En este contexto, resaltó que esos chats privados no eran con Rossana Almeyda sino con otra mujer. Ante esto, Pía Shaw añadió: “Milett le encontró mensajes con una conocida”.

Por su parte, Ximena Caristo también se sumó al debate y aportó la información que consiguió sobre el tema: “A mí me comentaron del entorno de Marcelo que cada nota o cada cosa que alguien decía en televisión de Marcelo, ella le mandaba el recorte y decía: ‘¿Esta por qué lo dice? ¿Ella por qué lo dice?’ Tóxica”.

Mientras continúan las especulaciones sobre los verdaderos motivos de la ruptura, tanto Milett Figueroa como Marcelo Tinelli eligieron seguir adelante por caminos separados. Sin embargo, la aparición pública de la bailarina en la televisión peruana reavivó las versiones sobre celos, desconfianzas y mensajes comprometedores, volviendo a poner a la expareja en el centro de la escena mediática, alimentando un escándalo que parecía haber terminado.