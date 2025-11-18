Así es la nueva casa de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en Argentina: pensada para toda su familia, con Spa privado y Cava propia

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están dando forma a su nuevo hogar en San Isidro, un proyecto arquitectónico que se destaca por su amplitud, funcionalidad y detalles pensados para el bienestar cotidiano. La residencia se construye desde cero, con planos adaptados a sus necesidades, y contará con ambientes distribuidos estratégicamente.

Desde un spa privado a una cava propia, así es la nueva casa de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En las últimas horas, Fernanda Iglesias reveló en Tarde o Temprano (El Trece) que la pareja, entre la cantante y el futbolista, están construyendo su casa en Argentina. “Van a tener casas en todo el mundo, en Madrid, en Miami. Pero acá en la Argentina la descubrimos”, comentó la periodista, al presentar la residencia que se convertirá en el refugio local de la pareja.

Según lo informado, la casa de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul contará con tres niveles, múltiples dormitorios y espacios comunes amplios. Entre los ambientes destacados se encuentran un spa privado, una cava de vinos y una piscina, elementos que refuerzan el perfil de descanso y disfrute que busca la pareja para su vida en Argentina. “Es una casa pensada para toda la familia”, explicó la panelista.

“Es una calle sin salida, lo que se llama en francés cul-de-sac. Solo llegan hasta acá quienes viven en el barrio, lo que les garantiza mucha privacidad”, continuó. La propiedad se construye en un conjunto de cuatro casas dentro del mismo terreno, lo que sugiere que podría haber espacios compartidos o destinados a visitas frecuentes de familiares y amigos.

El barrio cerrado elegido por Tini Stoessel y Tini De Paul se caracteriza por su seguridad, privacidad y por tener viviendas de alto valor. La ubicación en Lomas de San Isidro les permite estar cerca de la ciudad sin perder el entorno verde. La construcción coincide con un momento de consolidación en la relación de la cantante y el futbolista. “El 5 de diciembre supuestamente se casan”, señaló Fernanda Iglesias.

“Es el día que Tini, el año pasado, sacó el tema ‘El Cielo’, donde habla del desamor entre ellos. Y parece que fue muy significativo, entonces se van a casar”, comentó. Además, la periodista destacó que el diseño incluye ambientes funcionales y detalles de lujo que reflejan el estilo de vida de ambos.

La propiedad se encuentra en una etapa avanzada de obra, y según lo mostrado en el programa, se trata de una construcción moderna, con líneas limpias y materiales de alta gama. La cava de vinos, por ejemplo, está pensada como un espacio de encuentro y relax, mientras que el spa privado incluye sauna y zona de masajes. “Cuando estén acá, van a vivir ahí”, afirmó la panelista.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul continúan desarrollando su nueva casa en Argentina, un proyecto que combina diseño personalizado, espacios para el descanso y comodidades pensadas para toda su familia. La propiedad incluye un spa privado y una cava propia, elementos que forman parte de una residencia de más de 800 metros cuadrados ubicada en San Isidro.

