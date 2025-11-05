Tini Stoessel y Rodrigo De Paul suspendieron su casamiento: el contundente motivo

La historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sumó un nuevo capítulo inesperado. Cuando todo parecía encaminado para que la pareja se casara el 20 de diciembre de 2025, una bomba en Infama cambió los planes por completo: la boda se suspendió.

Fue el periodista Santiago Sposato quien dio la primicia en el ciclo de América: “Quédense tranquilos, que este año no es. La idea es que sea en diciembre del 2026”, reveló, confirmando que el gran paso se postergó al año siguiente.

Los motivos detrás de la postergación de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La fecha inicial que era para el 20 de diciembre, coincidía con el inicio de las vacaciones de los futbolistas, un detalle que generó complicaciones entre los invitados y allegados a la pareja. “Cuando trascendió que se iba a casar el 20 de diciembre, empezaron a llamar, porque es la fecha de vacaciones de los futbolistas”, explicó Sposato.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Pero no se trata solo de un problema de agenda. Según Laura Ubfal, los planes de la pareja incluyen una mudanza a Miami, y eso cambió el panorama. “Ellos tienen que ir a vivir a Miami. Ella tiene visa de trabajo, pero lo que les conviene es casarse en Estados Unidos, porque él está contratado por el Inter y así ella puede tramitar la residencia”, sostuvo la periodista.

Mientras tanto, Karina Iavícoli aportó una versión distinta que sembró dudas entre los fanáticos. “A mí me dijeron que va a ser una fiesta, no un casamiento. Que no se van a casar. O sea, sería sin papeles, como una gran celebración”, comentó. Por su parte, Marcela Tauro quiso saber si De Paul ya había finalizado su divorcio con Camila Homs, y Ubfal lo confirmó sin dudar: “Sí, sí”. Entre risas, la conductora retrucó: “Entonces que se casen”.

Un año agitado para Tini Stoessel

La noticia de la suspensión del casamiento llega en medio de un año especialmente intenso para Tini Stoessel. Hace apenas unas semanas, la cantante debió reprogramar su show “Futttura” en Tecnópolis por cuestiones climáticas, lo que la llevó a mostrarse muy emocionada en redes.

Ante las críticas por su llanto, su amigo Lizardo Ponce salió a defenderla: “A ella también le duele porque es la ilusión de volver a los escenarios de la forma en la que ella quiere hacerlo. Es mucha responsabilidad, hay mucha gente trabajando”, explicó el panelista de Sálvese Quien Pueda.

Tini Stoessel

Lejos de una ruptura, las versiones coinciden en que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul siguen juntos y enamorados, pero prefieren esperar el momento ideal para dar el “sí”. La nueva fecha estimada sería diciembre de 2026, y todo apunta a que el enlace podría realizarse en Miami, donde planean instalarse próximamente.

