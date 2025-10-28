Filtraron detalles de los contratos de los bailarines de Tini Stoessel: cuánto cobran y qué incluye

Tini Stoessel estrenó su show Futttura el domingo 26 de octubre. Sin embargo, lejos de lo que se esperaba, el mismo fue centro de polémicas y peleas mediáticas, desde su cancelación el 24 de octubre por lluvias hasta la organización y supuestos contratos. Laura Ubfal apuntó contra la cantante, ya que aseguró que los bailarines no ganaban lo suficiente para cubrir todo el trabajo que se dejaba en el espectáculo. Fue así que Yanina Latorre filtró el contrato de los artistas y reveló todo lo que incluía.

Futttura, el show de Tini Stoessel

El contrato de los bailarines de Tini Stoessel

El show de Tini Stoessel dejó de qué hablar a los fanáticos, las redes sociales y los medios de comunicación, quienes no tardaron en dar sus opiniones al respecto. En tres escenarios de gran tamaño, la cantante desplegó sus más grandes éxitos, y tocó desde Violetta hasta Un mechón de pelo, su último disco. En el mismo, había coreografías, escenografías y cambios de vestuario que sorprendieron a todos los presentes y a los que pudieron verlo en videos y fotos.

Sin embargo, la joven protagonizó fuertes polémicas, sobre todo luego de su llanto por la cancelación del mismo. Desde ese momento, fue apuntada por algunos periodistas por diversas razones. En las últimas que fue involucrada, la artista fue criticada por los supuestos contratos que tenían sus bailarines. Laura Ubfal aseguró en LAM (América) que ella no les pagaba lo suficiente para su trabajo en el escenario. Ante esto, fue Yanina Latorre en SQP (América) quien desmintió el dato y filtró los verdaderos contratos.

Una fuente le envió que cada bailarín cobraba alrededor de 8 millones de pesos. “Es horrible decir lo que la gente gana, pero me veo obligada en defensa de Tini. ¿Qué incluye? Dos meses de ensayo, de lunes a viernes de 10 a 18, más los ocho shows. Los ensayos incluyen catering, snacks y almuerzos para todos", comenzó la conductora a explicar. Además, agregó que, del show de tres horas, en el cual Tini canta 46 temas, 31 tienen coreografías. "Los bailarines firmaron un contrato desde el primer día de ensayo, donde se mencionaban todas las condiciones de trabajo. Nunca hubo ninguna queja por mal pago”, cerró el mensaje de su fuente de confianza.

De esta manera, cerró con la polémica sobre los supuestos sueldos de los bailarines, y del trato de la producción de la cantante. Tini Stoessel vivió unas primeras fechas movidas, llenas de comentarios a su alrededor y de críticas sobre ciertos aspectos. Sin embargo, Futttura se volvió tendencia en redes sociales, mostrando el despliegue que la artista viene organizando desde hace más de un año. Los usuarios dieron a conocer sus opiniones y sorprendieron a todos.

