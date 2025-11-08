Filtraron que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se van a casar antes de que termine el año: la fecha exacta

Tini Stoessel está atravesando uno de los momentos más importantes de su vida ya que su show Futttura se convirtió en un rotundo éxito. Con entradas agotadas y un público que la sigue a donde quiera que vaya, la artista pop juvenil es una de las figuras del espectáculo más consagradas de la actualidad. Pese a sus compromisos laborales y a sus incansables presentaciones sobre los escenarios, vive un intenso y apasionado romance con el futbolista campeón del mundo: Rodrigo de Paul.

Su noviazgo no pasó desapercibido ya que son considerados una de las parejas del momento. Por esta razón, cada paso que dan los tortolitos es tema de conversación en las redes sociales y en el mundo del espectáculo. Tal es así que en las últimas horas se conoció cuándo va a ser la fecha exacta de su matrimonio.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel | Instagram

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casan

Las ajetreadas agendas laborales de Tini Stoessel y de Rodrigo de Paul hicieron que, en más de una oportunidad, tuvieran que ajustar las fechas para poder cumplir su sueño de unirse en matrimonio. En un principio, los periodistas habían informado que la unión conyugal se iba a gestar el 20 de diciembre, debido a las vacaciones del mediocampista del Inter de Miami. Sin embargo, esta opción quedó sin fuerzas.

Durante uno de los conciertos de la cantante en Tecnópolis, un fanático le consultó sobre la fecha de su casamiento, a lo que ella respondió: “No. Puede ser”, dejando así la incógnita que tanto caracteriza a los flamantes tortolitos. Pero, para sorpresa de propios y extraños, se filtró cuándo será finalmente la fecha de casamiento.

De acuerdo con la revista Para Ti, una fuente cercana a los jóvenes habría deslizado al medio citado que el próximo viernes 5 de diciembre, darán el tan ansiado “¡Sí, quiero!”, mediante la unión civil. Se estima que será en un Registro Civil de Buenos Aires bajo un absoluto hermetismo en el cual sólo asistirán familiares y amigos cercanos. "Quieren que sea un momento íntimo, muy cuidado, rodeado de su círculo más cercano", sostuvieron desde el portal.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel | Instagram

Ellos, ambos de perfiles reservados en sus vidas sentimentales, todavía no han confirmado ni desmentido esta noticia, razón por la cual se especula que fehacientemente se consume la unión matrimonial. Asimismo, se estableció que no habrá fiesta -al menos por el momento- debido a los compromisos laborales de ambos. No obstante, se desarrollará a puertas cerradas y con estrictas medidas de confidencialidad para preservar la privacidad de los allí presentes.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, un noviazgo que va por más

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se conocieron en 2021 cuando el deportista recién se separaba de Cami Homs. Tras meses de rumores, la parejita decidió blanquear su romance y empezaron a mostrarse juntos en diversas etapas de sus vidas: shows, partidos de fútbol, eventos públicos y vacaciones en los destinos más sorprendentes. Sin embargo, pese a deslizar algunas imágenes de sus aventuras juntos, ambos mantuvieron un perfil más que reservado a la hora de brindar los pormenores de su idilio cuidando su alto nivel de exposición pública. Sus allegados aseguraron que "están más felices que nunca y felices de dar este paso".

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel | Instagram

A menos de un mes de que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul cambien su estado civil y se unan en matrimonio, deciden vivir su amor en absoluta discreción y reserva priorizando sus carreras por separado, aunque con el apoyo mutuo que los caracteriza. Por su parte, con la fecha ya definida, se preparan para trazar un nuevo capítulo en sus vidas llenos de proyectos personales e ilusiones compartidas.

NB