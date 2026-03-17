Sol Pérez y su hijo Marco enseñaron cómo hacer un saludable budín de banana: el ingrediente secreto

Sol Pérez es una de las modelos más queridas por todos los usuarios de las redes sociales, por sus apuestas inesperadas a ciertas tendencias o estilos de la moda. En su participación como panelista de Gran Hermano Generación Dorada, siempre sorprende con sus looks, apuntando a la originalidad. Sin embargo, en todos los momentos que puede lleva a su hijo Marco a aprender nuevas cosas. El pequeño la acompañó tanto en programas de televisión como en la cocina de su casa. Es así como descubrieron recetas que les gusta y se vuelven ideales y saludables para el día a día. En las últimas horas, enseñaron cómo hacer un saludable budín de banana, con un ingrediente secreto.

Sol Pérez, Marco Mazzoni

La saludable receta de budín de banana de Sol Pérez y su hijo Marco

Las celebridades no dudan en buscar las mejores recetas para mantener su estilo de vida saludable, pero seguir disfrutando de delicias dulces al momento del desayuno o la merienda. Sol Pérez es de las modelos que más se preocupan por crear una rutina de ejercicios y acompañarla con una alimentación equilibrada. Es por eso que propone nuevas ideas para que ella y su familia puedan disfrutar. En uno de sus últimos videos, compartió su receta de budín de banana, mientras recibía la ayuda de su hijo Marco, y le agregaba un ingrediente secreto para que el pequeño lo disfrutara más.

Ingredientes:

1 banana

1 huevo

50 gr. azúcar común o mascabo

50 ml. aceite o yogurt griego

75 gr. harina común o de almendras

1 cdita. polvo de hornear

1 chorrito de esencia de vainilla

Topping a elección como ingrediente secreto

Receta:

Mientras alzaba a upa a Marco Mazzoni, Sol Pérez pisó la banana y le agregó un yogurt griego. Este primer paso lo mezcló y luego continuó con el agregado de un huevo y un chorrito de esencia de vainilla. El bebé llegó a revolver un poco de la receta, y casi mancha a su mamá. Pero ella siguió tomando el mando de la cocina. Por último, le agregó el azúcar, "o cualquier edulzante", como ella propuso, y finalizó con el polvo para hornar y la harina de almendras.

Tras integrar todos los ingredientes, le agregó el topping sorpresa y elegido para disfrutar junto a su hijo. La mezcla la colocó en un molde para budín y la llevó al horno precalentado a 180º, por 40 minutos. Al sacarlo, reveló a sus seguidores, mientras mostraba cómo su bebé disfrutaba del resultado, el ingrediente secreto: "En este caso, le puse arándanos".

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar la receta como saludable y perfecta para acompañar en un desayuno o merienda, con la cercanía del otoño. Además, la modelo demostró que es ideal para los niños, ya que su hijo lo probó y le encantó. Sol Pérez y Marco revelaron cómo hacer un budín de banana para disfrutar en familia, y le agregaron un ingrediente secreto al clásico que todos conocían.

A.E