miércoles 18 de marzo del 2026
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Sol Pérez y su hijo Marco enseñaron cómo hacer un saludable budín de banana: el ingrediente secreto

La modelo cocinó junto a su hijo y reveló su receta infalible para la merienda o el desayuno.

Sol Pérez, Marco Mazzoni
Sol Pérez, Marco Mazzoni | Instagram

Sol Pérez es una de las modelos más queridas por todos los usuarios de las redes sociales, por sus apuestas inesperadas a ciertas tendencias o estilos de la moda. En su participación como panelista de Gran Hermano Generación Dorada, siempre sorprende con sus looks, apuntando a la originalidad. Sin embargo, en todos los momentos que puede lleva a su hijo Marco a aprender nuevas cosas. El pequeño la acompañó tanto en programas de televisión como en la cocina de su casa. Es así como descubrieron recetas que les gusta y se vuelven ideales y saludables para el día a día. En las últimas horas, enseñaron cómo hacer un saludable budín de banana, con un ingrediente secreto.

Sol Pérez, Marco Mazzoni
Sol Pérez, Marco Mazzoni

La saludable receta de budín de banana de Sol Pérez y su hijo Marco

Las celebridades no dudan en buscar las mejores recetas para mantener su estilo de vida saludable, pero seguir disfrutando de delicias dulces al momento del desayuno o la merienda. Sol Pérez es de las modelos que más se preocupan por crear una rutina de ejercicios y acompañarla con una alimentación equilibrada. Es por eso que propone nuevas ideas para que ella y su familia puedan disfrutar. En uno de sus últimos videos, compartió su receta de budín de banana, mientras recibía la ayuda de su hijo Marco, y le agregaba un ingrediente secreto para que el pequeño lo disfrutara más. 

Ingredientes:

  • 1 banana
  • 1 huevo
  • 50 gr. azúcar común o mascabo
  • 50 ml. aceite o yogurt griego
  • 75 gr. harina común o de almendras
  • 1 cdita. polvo de hornear
  • 1 chorrito de esencia de vainilla
  • Topping a elección como ingrediente secreto

Receta:

Mientras alzaba a upa a Marco Mazzoni, Sol Pérez pisó la banana y le agregó un yogurt griego. Este primer paso lo mezcló y luego continuó con el agregado de un huevo y un chorrito de esencia de vainilla. El bebé llegó a revolver un poco de la receta, y casi mancha a su mamá. Pero ella siguió tomando el mando de la cocina. Por último, le agregó el azúcar, "o cualquier edulzante", como ella propuso, y finalizó con el polvo para hornar y la harina de almendras

Tras integrar todos los ingredientes, le agregó el topping sorpresa y elegido para disfrutar junto a su hijo. La mezcla la colocó en un molde para budín y la llevó al horno precalentado a 180º, por 40 minutos. Al sacarlo, reveló a sus seguidores, mientras mostraba cómo su bebé disfrutaba del resultado, el ingrediente secreto: "En este caso, le puse arándanos".

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacar la receta como saludable y perfecta para acompañar en un desayuno o merienda, con la cercanía del otoño. Además, la modelo demostró que es ideal para los niños, ya que su hijo lo probó y le encantó. Sol Pérez y Marco revelaron cómo hacer un budín de banana para disfrutar en familia, y le agregaron un ingrediente secreto al clásico que todos conocían. 

A.E

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