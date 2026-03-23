Salió a la luz la elevada suma de dinero que Andrea del Boca ganará por día en Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca vuelve a estar en el centro de la atención luego de que se confirmara cuál es el monto que ganará por día en Gran Hermano Generación Dorada. Mientras la actriz se recupera de un cuadro de hipertensión que la obligó a salir de la casa más famosa del país, trascendió el nuevo acuerdo al que llegó con el programa.

Se conoció cuánto ganará Andrea del Boca para seguir en Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca vuelve a ocupar un lugar central en la escena pública tras conocerse la cifra que recibirá por cada jornada en Gran Hermano Generación Dorada. En paralelo a su recuperación por un cuadro de hipertensión que la llevó a dejar temporalmente la casa más famosa del país, trascendió el nuevo acuerdo alcanzado con la producción.

Andrea del Boca

En las últimas horas, la reconocida artista se convirtió en una de las protagonistas de la jornada al conocerse su nuevo contrato con el reality. Según reveló Nacho Rodríguez en AM650, el monto que percibirá por cada día de participación es de 1.735.000 pesos. Esta cifra la posiciona como una de las participantes mejor remuneradas en la historia del programa.

La revelación generó una ola de repercusiones en torno al nombre de Andrea del Boca, ya que se trata de un acuerdo que supera ampliamente los valores habituales de otros participantes de Gran Hermano Generación Dorada. La renegociación se produjo mientras atravesaba estudios médicos vinculados a problemas intestinales y de presión alta.

Durante su ausencia temporal del reality, se informó que su representante logró incluir cláusulas a favor de la actriz, lo que derivó en un nuevo acuerdo con la producción. Este detalle se dio en paralelo a su recuperación, reforzando la idea de que la continuidad de su vínculo estaba condicionada por su estado de salud.

Cuando regresará Andrea del Boca a Gran Hermano tras su internación

Andrea del Boca debió abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada para realizarse estudios médicos. La actriz había manifestado en varias ocasiones algunos malestares, lo que preocupó tanto dentro del programa como entre los seguidores. Su salida fue definida como temporal y vinculada estrictamente a cuestiones de salud.

Andrea del Boca

En las últimas horas, Santiago del Moro, conductor del reality, aclaró que la participación de la artista no está en riesgo. Además, explicó que regresará a la casa una vez que finalice los estudios médicos y cuente con el alta correspondiente. De esta manera, despejó las dudas sobre su futuro en el reality y confirmó que su salida no implica una desvinculación definitiva.

La producción de Gran Hermano: Generación Dorada ya tiene previsto el regreso de Andrea del Boca, que se dará en los próximos días. Su vuelta marcará la continuidad de una de las figuras más relevantes de esta edición, cuya presencia generó expectativas desde el inicio. La confirmación oficial llevó tranquilidad a sus seguidores en redes sociales.

Andrea del Boca

Andrea del Boca, en plena recuperación médica, logró renegociar su contrato con Gran Hermano: Generación Dorada y recibirá una cifra diaria de 1.735.000 pesos. El acuerdo, confirmado por Nacho Rodríguez, se convirtió en uno de los más altos en la historia del reality y generó repercusiones entre los seguidores del programa.

VDV