Así es Sebastián Rosso, el actor que brilló en la televisión de los ochenta y ahora se transformó en Olmedo para la serie de Moria

Sebastián Rosso tiene una extensa trayectoria ligada al humor y comenzó su carrera con un recordado grupo cómico nacido en Tandil. Ahora, el artista vuelve a estar en el centro de la escena al ponerse en la piel de Olmedo, uno de los grandes capocómicos argentinos en la serie de Moria Casán.

Quién es Sebastián Rosso, el actor que integra el elenco de la biopic de Moria

Sebastián Rosso aceptó uno de los desafíos más importantes de su carrera al interpretar a Alberto Olmedo en la nueva serie de Netflix sobre la vida de Moria Casán. Las primeras imágenes de la ficción sorprendieron por el enorme parecido físico del actor con el recordado humorista y despertaron gran expectativa entre los fanáticos del espectáculo argentino.

Sin embargo, mucho antes de convertirse en Olmedo, Sebastián Rosso construyó una extensa trayectoria vinculada especialmente al humor, el teatro y la televisión. Sus primeros pasos se remontan a Tandil, donde a mediados de los años 80 comenzó a formar parte de un grupo teatral universitario que, con el tiempo, se convertiría en Los Prepu.

Moria Casán junto a Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth

El grupo estuvo integrado originalmente por Sebastián “Pacha” Rosso, Daniel Campomenosi, Pepo Sanzano y Esteban Arana. La agrupación nació en el circuito teatral de Tandil y rápidamente comenzó a destacarse por sus espectáculos cargados de sketches, humor, sátira y un marcado despliegue físico.

Entre las obras que realizaron durante aquellos primeros años estuvieron Cría cuerdos y te comerán los locos, El subdesarroshow debe seguir y La témpera-mental. En 1991, además, presentaron ¡Los Prepu de prepo!, con funciones tanto en Tandil como en Buenos Aires. La banda logró trasladar esa propuesta del teatro a la televisión y consiguió una importante popularidad. Tanto es así que, Los Prepu trabajaron junto a Tato Bores en sus últimos ciclos televisivos, entre ellos Tato de América, emitido por Canal 13 en 1992, y Good Show, que llegó a Telefe en 1993.

Sebastián Rosso

Más adelante, también fueron parte de Sorpresa y 1/2, el exitoso programa conducido por Julián Weich, donde participaron de diferentes segmentos humorísticos y del recordado Comando Sorpresa. Allí incluso se encargaban de crear sketches y de las puestas en escena. La experiencia televisiva de Los Prepu también incluyó otros ciclos de la época, como Si te reís, perdés y Reina en colores. La agrupación, que había nacido como un proyecto teatral, consiguió así instalar su particular estilo de humor en la pantalla chica.

Sebastián Rosso se transforma en Alberto Olmedo

En la actualidad y varias décadas después de aquellos primeros pasos, Sebastián Rosso vuelve a estar relacionado con una de las figuras más importantes de la historia del humor argentino. El actor fue elegido para interpretar a Alberto Olmedo en la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, protagonizada en distintas etapas por su Sofía Gala Castiglione y las actrices, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

En las primeras imágenes oficiales difundidas por Netflix, Sebastián Rosso aparece caracterizado como Olmedo junto a Sofía Gala como Moria, Hernán Jiménez como Jorge Porcel y Micaela Riera como Susana Giménez. La fotografía generó un fuerte impacto por la transformación del actor y, especialmente, por el parecido que logró con el capocómico fallecido.

Sebastián Rosso en la piel de Roberto Olmedo en la nueva serie sobre la vida de Moria Casán (Netflix)

La elección de Rosso no resulta menor teniendo en cuenta que la historia de Moria atraviesa algunos de los momentos más importantes del espectáculo argentino y reúne a varias figuras que fueron protagonistas de aquella época. Olmedo y Moria compartieron escenarios, televisión y una etapa fundamental del entretenimiento nacional, por lo que su personaje tendrá un lugar significativo dentro de la trama.

La serie está dirigida y escrita por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, la compañía encabezada por Armando Bo. Su estreno en Netflix está previsto para el jueves 13 de agosto, convirtiéndose en una de las producciones argentinas más esperadas de la plataforma. Así Sebastián Rosso, el actor que brilló en la televisión de los ochenta, se transformará en Olmedo para la serie de Moria ocupando nuevamente un lugar destacado dentro del espectáculo argentino.