Así es la casa que Susana Giménez vendió por un millón de dólares: cocina contemporánea, decoración ochentosa y vista al río

El mercado inmobiliario porteño volvió a poner el foco en Susana Giménez tras conocerse la venta del penthouse dúplex que fue de su propiedad durante la década del 90. La operación, concretada hacia fines de 2025, rondó el millón de dólares y no solo llamó la atención por su valor económico, sino también por el peso simbólico de una vivienda ligada a una de las figuras más icónicas del espectáculo argentino.

Así es el penthouse dúplex de Susana Giménez

Ubicado frente a las Barrancas de Belgrano, sobre la calle 3 de Febrero al 1900, el departamento formó parte de una etapa muy expuesta de la vida de Susana Giménez, cuando alternaba su estadía entre este hogar y su residencia en Barrio Parque. Allí vivió junto a Huberto Roviralta, en años marcados por el glamour y la vida social intensa.

Un penthouse dúplex con vistas privilegiadas

La propiedad de Susana Giménez se desarrolla en los pisos 28 y 29 de una torre racionalista construida en los años 80 y cuenta con una superficie aproximada de 400 metros cuadrados. Se trata de un dúplex de seis ambientes, con cuatro baños y amplias terrazas que ofrecen vistas abiertas y privilegiadas hacia el Río de la Plata, uno de los grandes diferenciales del inmueble.

Así es el penthouse dúplex de Susana Giménez

La altura, la luminosidad y la sensación de amplitud fueron siempre algunas de sus principales características. Las grandes ventanas permiten que la luz natural sea protagonista en cada ambiente, mientras que las terrazas refuerzan la conexión con el entorno verde y el paisaje ribereño, en una de las zonas más codiciadas de la ciudad.

El sello de los 80 y el futuro de la casa de la diva

En el interior, la casa combina una cocina de estilo contemporáneo con una decoración que remite claramente a la impronta ochentosa de la época en la que Susana Giménez la habitó. Los espacios amplios, la distribución generosa y los materiales nobles reflejan el estilo característico de las viviendas premium de aquellos años.

Así es el penthouse dúplex de Susana Giménez

Tras la venta, el futuro del penthouse ya comenzó a delinearse. Los nuevos propietarios planean invertir alrededor de 400.000 dólares en una refacción integral, con el objetivo de modernizar los ambientes y actualizar la propiedad a los estándares actuales del mercado de lujo. Según estimaciones del sector, una vez finalizadas las obras, el valor del departamento podría alcanzar los 1,7 millones de dólares, marcando así una nueva etapa para una casa que supo ser parte de la historia personal de Susana Giménez y del glamour porteño.