Susana Giménez se prepara para iniciar con todo el nuevo año después de un 2025 en el que eligió mantenerse alejada de la pantalla chica. A pesar de ser una de las figuras históricas de Telefe, la diva decidió bajar el perfil y concentrarse en un único proyecto: LOL: Last One Laughing Argentina, la comedia que protagonizó junto a Grego Roselló y se emitió por Amazon Prime Video. Sin embargo, según los astros, el 2026 podría marcar un punto de inflexión en su carrera y traer consigo un regreso tan esperado como revolucionario, incluso para la televisión argentina.

En exclusiva con Caras, quien analizó el presente y el futuro de la conductora fue Lourdes Ferro, astróloga, tarotista, escritora, actriz y presentadora de televisión, con más de 20 años de trayectoria en el medio. Autora de la Guía Astrológica 2026, que se publica de manera ininterrumpida desde 2019, se convirtió en una experta a la hora de interpretar los movimientos planetarios que atraviesan a las figuras más reconocidas del país.

Lourdes Ferro, astróloga y escritora

Lourdes Ferro, astróloga, sobre el 2026 de Susana Giménez: "En mayo puede haber noticias muy interesantes"

"Susana es acuariana revolucionando todo, y yo creo que sí, puede volver", aseguró Lourdes Ferro al ser consultada por un posible regreso a la televisión de Susana Giménez. Sin embargo, aclaró que no se trata de una decisión sencilla para la diva. "La duda sigue estando en ella. Hay una cuestión de 'si me gusta, me seduce, quiero', pero también aparece el 'no sé si tengo ganas, quiero esta paz'", explicó.

Susana Giménez

Según la astróloga, la diva atraviesa un momento de profunda reflexión. Por un lado, el deseo creativo y el magnetismo natural que la llevaron a convertirse en una figura única del espectáculo argentino, pero por el otro, la necesidad de tranquilidad y disfrute personal. "Hay como una cosa muy dual en ella en este momento", remarcó la tarotista.

El calendario astral, sin embargo, marcó una fecha clave. "Creo que se va a firmar mucho a partir de mayo del 2026", anticipó. Y agregó: "Ahí sí puede ser que brille como siempre, porque es una reina y va a brillar como siempre". Para Lourdes, incluso en su bajo perfil actual, la conductora sigue brillando: "Brilla igual estando en La Mary".

Susana Giménez

Mayo aparece entonces como un mes bisagra, ideal para estabilizarse y tomar decisiones importantes. "Es un momento para estabilizarse. Ahí puede haber noticias muy interesantes de Susana", concluyó la astróloga.