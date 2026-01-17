A diez años de su boda, Carolina, la hermana de Susana Giménez, y Diego Mejuto disfrutaron una romántica salida: las fotos exclusivas

El nombre de Carolina Giménez Aubert toma relevancia en los medios debido a conexión directa con Susana Giménez, quien es su hermana mayor. Si bien prefiere la reserva y mantener un estilo de vida privado, la mujer fue protagonista de la boda más top en Uruguay. La misma ocurrió hace diez años y selló su amor con su pareja Diego Mejuto.

Las imágenes exclusivas de Carolina, la hermana de Susana Giménez, y Diego Mejuto en Punta del Este

Carolina Giménez Aubert disfrutó de un romántico paseo por Punta del Este, Uruguay, junto a su esposo, Diego Mejuto. Los empresarios fueron fotografiados caminando de manera relajada por una de las calles de la ciudad esteña, a plena luz del día, lejos del ruido mediático y fieles a su bajo perfil.

El destino no es casual: fue en Uruguay, más precisamente en las exclusivas playas de José Ignacio, donde Carolina celebró su boda hace diez años. Aquella fiesta soñada reunió a 150 invitados y se convirtió en uno de los eventos más comentados de la temporada, en uno de los enclaves más top de la costa uruguaya, elegido habitualmente por figuras del ambiente nacional.

Diego Mejuto y Carolina Giménez (Crédito: RS Fotos)

El festejo contó con la presencia estelar de Susana Giménez, quien asistió junto a su hija Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse, su nieta Lucía Celasco y su hermano Patricio. Según informó revista Pronto en aquel entonces, la diva no ocultó su emoción y, muy eufórica, gritó en varias oportunidades: “¡Son divinos… los amo!”. Esta noche inolvidable marcó un antes y después en la vida de Carolina Giménez y Diego Mejuto, quienes son padres de Guadalupe.

Diego Mejuto y Carolina Giménez (Crédito: RS Fotos)

Aquel emotivo momento fue para Carolina “una fiesta muy linda”, destacando así el clima de celebración y el acompañamiento de familiares y amigos. Luego del casamiento, la pareja emprendió un viaje al Caribe para disfrutar de su luna de miel, coronando una etapa llena de emociones.

A una década de aquel evento que acaparó la atención de los medios por el vínculo familiar con la diva de los teléfonos, Carolina Giménez y Diego Mejuto vuelven a mostrarse juntos, esta vez en una faceta más cotidiana. Las imágenes los muestran caminando con naturalidad, vestidos de manera casual y relajada, compartiendo charlas y sonrisas mientras recorren la ciudad esteña.

Diego Mejuto y Carolina Giménez (Crédito: RS Fotos)

Él lució una remera celeste, un short azul noche y zapatillas, con un bolso colgado al hombro, mientras que ella optó por un look cómodo y canchero: musculosa de hilo de color chocolate con cuello redondo y franjas blancas y amarillas, pantalón de jeans recto y una campera de jean, que lleva en su brazo. Así, la empresaria de perfil reservado y su marido confirmaron que, lejos de los grandes eventos y las luces, disfrutan de la simpleza y las jornadas en movimiento.

De esta manera, a diez años de su boda, Carolina, la hermana de Susana Giménez, y Diego Mejuto disfrutaron una romántica salida que quedó registrada en fotos exclusivas y las cuales revelan que su historia de amor sigue intacta y tan sólida como el primer día.

El perfil reservado de Carolina, la hermana de Susana Giménez

Lejos del mundo del espectáculo, Carolina Giménez disfruta de vida bajo perfil y alejada de la exposición mediática. La empresaria estudió Comunicación en la UADE y cursó estudios en Arquitectura en la UBA. Actualmente vive entre Buenos Aires y Punta del Este con su esposo, Diego Mejuto, con quien se casó en 2015. Es madre de dos hijos: Francisco, fruto de su primer matrimonio con el uruguayo Federico Linder, y Guadalupe, nacida de su actual relación.

Carolina Giménez encontró su camino en el ámbito corporativo: tras separarse de su primer marido, decidió fundar su propia consultora de comunicación, Giménez Aubert & Asociados. Allí asesora a empresas y figuras públicas para su propio crecimiento profesional. En varias entrevistas reconoció sentirse muy identificada con su hermana Susana Giménez: “Tenemos hijos, matrimonios frustrados y experiencias de vida similares”, comentó en una oportunidad.