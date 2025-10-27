Así es Silvia Mores, la mamá de Mariana Fabbiani: artista, actriz y heredera de una leyenda

Silvia Mores, la mamá de Mariana Fabbiani, construyó una trayectoria como artista y actriz en el marco de una familia con fuerte presencia en la música popular argentina. Su recorrido profesional se desarrolló en paralelo al legado de sus padres, y forma parte de una historia que conecta generaciones vinculadas al espectáculo.

Silvia Mores forma parte de una de las familias más emblemáticas de la música popular argentina. Hija del reconocido compositor Mariano Mores y de la cantante Myrna Mores, creció rodeada de arte, melodías y escenarios. Su historia personal y profesional se entrelaza con la tradición del tango, pero también con la televisión, el cine y la música popular de los años sesenta y setenta.

La artista nació el 28 de junio de 1949 en Buenos Aires y vivió desde pequeña el ritmo de una casa atravesada por la música. Su padre fue autor de clásicos como Uno, Cafetín de Buenos Aires y Tanguera, mientras que su madre también se destacó como cantante y actriz. En ese entorno artístico, encontró su vocación y comenzó a construir su propio camino.

La carrera de Silvia Mores como actriz y cantante se desarrolló en paralelo a la de otros miembros de su familia, como su hermano Nito Mores, su cuñada Claudia Mores y su sobrino Gabriel Mores. Todos ellos continuaron con la tradición musical iniciada por sus padres. Mientras que ella se destacó en la escena del espectáculo argentino, participando en programas de televisión y en producciones teatrales.

La versatilidad de Silvia Mores en su extensa trayectoria artística

Durante los años sesenta, incursionó en la música beat, un género que marcó a una generación. Su estilo combinaba la influencia del tango con los sonidos modernos de la época. Esta versatilidad le permitió conectar con públicos diversos y mantenerse activa en distintos formatos. A lo largo de su carrera, supo adaptarse a los cambios del medio.

Además de su trayectoria profesional, Silvia Mores es madre de Mariana Fabbiani, una de las conductoras más reconocidas de la televisión argentina. La presentadora es fruto de su matrimonio con Alfredo Fabbiani, productor y figura vinculada también al mundo del espectáculo. Juntos formaron una familia que mantuvo el vínculo con el arte y la comunicación.

A sus 76 años, Silvia Mores mantiene una vida tranquila, acompañada por sus seres queridos y con una presencia discreta en los medios. En ocasiones especiales, como la reciente fiesta de 15 de su nieta Matilda, se la vio compartir momentos junto a su hija y su nieta, reflejando el lazo entre tres generaciones de mujeres vinculadas al arte y la televisión.

Por otro lado, la artista no solo heredó un apellido con historia, también supo construir su propio recorrido. Su participación en la escena artística argentina dejó una marca que trasciende lo familiar. La combinación de talento, formación y experiencia le permitió ocupar un lugar propio en el mundo del espectáculo.

Silvia Mores, la mamá de Mariana Fabbiani, desarrolló una trayectoria como artista y actriz en el marco de una familia ligada al espectáculo y la música popular. Su recorrido profesional se conecta con el legado de figuras emblemáticas del tango y con una historia que atraviesa generaciones.

