Avenida Brasil prepara su regreso con novedades sobre sus personajes más emblemáticos y algunas sorpresas que prometen dar que hablar. En esta oportunidad, la cadena brasileña que produce la historia dejó ver la nueva vida de Carminha, papel interpretado por Adriana Esteves, y causó sorpresa en redes sociales.

Giro inesperado en Avenida Brasil: Carminha regresa como líder de una ONG

La cuenta regresiva para el estreno de Avenida Brasil 2 continúa y, a medida que se acerca su llegada a la pantalla, comienzan a conocerse nuevos detalles sobre el destino de sus personajes más emblemáticos. Esta vez, la atención está puesta en Carminha, la inolvidable villana interpretada por Adriana Esteves, que tendrá un lugar central en la continuación de la exitosa ficción brasileña.

Después de muchos años, el personaje regresará con una imagen completamente diferente. Así lo adelantó TV Globo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde presentó una primera fotografía de la actriz caracterizada para esta nueva etapa. En la imagen, Carminha aparece con una remera blanca con las inscripciones "ONG" y "Mãe Lucinda", una pista fundamental sobre el presente que tendrá en la historia.

Carminha

Según reveló la cadena, Carmen Lúcia Araújo transformó la antigua casa de Madre Lucinda en una organización no gubernamental destinada a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. De esta manera, busca reconstruir su imagen pública y convertirse en una mujer respetada por su trabajo social.

"14 años después, ha vuelto. Y ella es irreconocible. Carmen Lúcia Araújo es ahora un nombre respetado por su trabajo social, y esta nueva imagen prepara el camino para un acercamiento con la familia de Tufão. ¿Pero realmente se ha dejado atrás el pasado?", escribió TV Globo junto a la fotografía que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos. Sin embargo, la nueva faceta de Carminha no significa que los conflictos hayan quedado atrás. Por el contrario, su regreso al entorno familiar de Tufão promete despertar viejas heridas y desconfianzas, especialmente por su historia con Nina, su gran rival.

La nueva vida de Carminha en Avenida Brasil 2 (Crédito: TV Globo)

Hace algunas semanas, trascendieron en redes sociales algunas imágenes de la actriz Mel Maia, quien hizo de Rita pequeña y volverá como Jussiele, junto a Adriana Esteves. Esto despertó curiosidad y dudas acerca del posible vínculo que pueden tener en la continuación de la exitosa ficción. De hecho, los fanáticos se hicieron eco de las versiones que aseguran que la joven tendría un romance con Jorgito en medio de una crisis matrimonial con Nina. De esta manera, su aparición podría convertirse en una nueva amenaza para la pareja y en otra herramienta dentro de los planes de Carminha.

Avenida Brasil 2 calienta motores: la exitosa novela vuelve en enero de 2027

La segunda temporada de Avenida Brasil, escrita nuevamente por João Emanuel Carneiro, tiene previsto su estreno para enero de 2027 por TV Globo. Aunque todavía no se confirmó una fecha exacta, la producción ya comenzó a revelar pistas sobre el presente de sus protagonistas.

Con el retorno de Adriana Esteves como Carminha, Débora Falabella como Nina y Cauã Reymond como Jorgito, la ficción buscará recuperar los conflictos que conquistaron al público en 2012, pero con nuevas alianzas, romances y secretos. Probablemente, se emitirá primero en Brasil y luego se pasará en otros países de Latinoamérica doblado al español como ocurrió con su primera entrega.

Carminha

Lo cierto es que las expectativas son muy altas y los fans esperan ansiosos descubrir si esta segunda parte estará a la altura del fenómeno que significó la novela original. Por el momento, se conocieron sorpresivos detalles de la nueva vida de Carminha en Avenida Brasil 2 y generó fuertes repercusiones en redes sociales.