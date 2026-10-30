Nina y Carminha reaparecieron juntas en medio del furor por la nueva temporada de Avenida Brasil

Nina y Carminha regresarán a la pantalla chica en enero 2027 con Avenida Brasil 2. Mientras se filtran detalles del rodaje y escenas que se graban en la vía pública, sus intérpretes Débora Falabella y Andrea Esteves se mostraron juntas en un evento y coincidieron en una elección fashionista.

Nina y Carminha, juntas: la complicidad de las actrices y el revuelo en redes sociales

En medio del furor por el regreso de Avenida Brasil, sus protagonistas, Débora Falabella y Adriana Esteves, volvieron a encontrarse frente a las cámaras y despertaron la nostalgia de sus fanáticos. Las actrices, que interpretan a Nina y Carminha en la exitosa ficción brasileña, reaparecieron juntas en la fiesta de fin de año de TV Globo y protagonizaron uno de los momentos más comentados del evento.

Las imágenes de ambas artistas circularon rápidamente en las redes sociales y generaron una ola de reacciones entre los seguidores de la novela, que esperan con entusiasmo volver a verlas compartir pantalla. Mientras se encuentran grabando las nuevas escenas de la producción, que llegará a Brasil en enero de 2027 y luego se exportaría a otros países, las intérpretes fueron convocadas para participar de este importante encuentro de la cadena televisiva.

Débora Falabella y Andrea Esteves, juntas de nuevo en un importante evento en Brasil

A su llegada, todos los flashes apuntaron hacia ellas. Lejos de la rivalidad y los enfrentamientos que marcaron la historia de sus personajes, Débora Falabella y Adriana Esteves se mostraron sonrientes, distendidas y cómplices, dejando en evidencia la buena sintonía que mantienen fuera de la ficción.

Los looks de Débora Falabella y Adriana Esteves que se llevaron todas las miradas

Además del reencuentro, otro detalle que llamó la atención fue la elección de vestuario de Débora Falabella y Adriana Esteves. Sin haber apostado necesariamente por el mismo diseño, ambas coincidieron en un color intenso y protagonista: el rojo, un tono asociado con la fuerza, la sensualidad y la elegancia.

Débora Falabella eligió un vestido rojo de impronta sofisticada y silueta drapeada. El diseño presentó un escote cerrado y mangas largas con un marcado volumen, que aportaron movimiento y protagonismo a la parte superior. La tela satinada acompañó el cuerpo y se ajustó en la cintura mediante un detalle de frunces, mientras que la falda mantuvo una caída fluida. Para completar el estilismo, llevó el cabello recogido y aros transparentes de formato circular y labios rojos, en sintonía con el atuendo.

Débora Falabella, quien hace de Nina en Avenida Brasil (Crédito: Gshow)

Por su parte, Adriana Esteves se inclinó por una propuesta más minimalista, aunque igual de impactante. La recordada villana de Avenida Brasil lució un vestido rojo de largo midi, sin mangas y con cuello alto. El diseño se destacó por los drapeados diagonales que recorrieron el torso y la cintura, generando un efecto envolvente que realzó la silueta.

Andrea Esteves, quien interpreta a Carminha en Avenida Brasil

Con un calce ajustado y una terminación sencilla, apostó por una elegancia sin demasiados accesorios. La actriz llevó el cabello suelto, con ondas suaves y raya al costado, y sumó pequeños aros para acompañar el conjunto. Así, las intérpretes de Nina y Carminha volvieron a compartir una celebración y demostraron que, aunque sus personajes fueron protagonistas de una de las rivalidades más recordadas de la pantalla chica, fuera de la serie su relación es de pura complicidad.

Andrea Esteves, quien interpreta a Carminha en Avenida Brasil

De esta manera, Nina y Carminha reaparecieron juntas en medio del furor por la nueva temporada de Avenida Brasil. Las actrices Débora Falabella y Andrea Esteves, quienes se pusieron en la piel de estos recordados personajes, reavivaron las expectativas por el regreso de la exitosa ficción durante un reciente evento.