Bad Bunny desató la locura en River: show tecnológico, “casita” VIP y un look elegante que marcó tendencia

El regreso de Bad Bunny a la Argentina fue mucho más que un recital: fue un acontecimiento cultural. Con el Estadio Monumental colmado, el artista puertorriqueño inauguró su serie de tres shows en Buenos Aires con una puesta en escena de alto impacto visual, raíces caribeñas bien marcadas y una estética que volvió a confirmar su lugar como referente de estilo global.

“Estaba loco por volver aquí”, lanzó el cantante ante un público que respondió con una ovación inmediata. Y cumplió: durante más de dos horas recorrió los temas de Debí tirar más fotos, su último álbum, junto a clásicos que marcaron su carrera.

Un show inmersivo con identidad boricua

La producción transformó River en una experiencia sensorial. Pantallas LED gigantes, visualizers envolventes, fuegos artificiales y un despliegue coreográfico acompañaron a una banda en vivo que incluyó a la joven orquesta de salsa Los Sobrinos y Los Pleneros de la Cresta.

El concierto estuvo dividido en actos que combinaron salsa, bolero, plena, reguetón y pop, reforzando la identidad puertorriqueña que atraviesa esta nueva etapa artística. Desde “La mudanza” hasta “Tití me preguntó”, el setlist equilibró introspección y fiesta.

Bad Bunny ofreció un show inmersivo

Uno de los momentos más comentados fue la famosa “Casita”, una réplica de una vivienda tradicional del campo puertorriqueño que funciona como escenario secundario y sector VIP. Allí el artista interpreta versiones más íntimas y comparte el espacio con invitados especiales.

Tini Stoessel, Nicki Nicole y Zaira Nara en la “Casita”

La presencia de Tini Stoessel, Nicki Nicole y Zaira Nara revolucionó las redes sociales. Las figuras argentinas se ubicaron en la “Casita”, generando uno de los momentos más virales de la noche.

El look de Bad Bunny: elegancia caribeña y sastrería moderna

Si algo volvió a quedar claro es que Bad Bunny entiende la moda como parte del relato artístico. Para su primera noche en River eligió un traje sastrero en tono claro —entre beige y manteca— de líneas estructuradas y corte amplio, acompañado por camisa y corbata en la misma gama cromática.

Primer River de Bad Bunny

El estilismo combinó elegancia clásica con guiños contemporáneos: gafas oversize con cristales apenas tintados, joyería discreta pero visible y un micrófono plateado que funcionó casi como accesorio de lujo. El resultado fue una imagen sofisticada, coherente con la etapa más madura y conceptual que atraviesa.

Bad Bunny

La tendencia es clara: la sastrería masculina vive un revival en la escena urbana, pero reinterpretada con siluetas relajadas y paletas suaves. Bad Bunny vuelve a instalar conversación no solo desde la música, sino también desde la estética.

El artista llegó días antes a Buenos Aires y fue visto en restaurantes exclusivos como Aramburu y NESS, además de hospedarse en el Palacio Duhau. Su visita estuvo rodeada de un fuerte operativo de seguridad y rumores sobre su vida personal, lo que amplificó aún más la expectativa por el show.

Este primer recital marca su quinta visita al país y confirma el vínculo especial que mantiene con el público argentino, al que definió como poseedor de “una energía diferente”.

Con tres fechas agotadas, una propuesta visual de estándar internacional y una narrativa artística que reivindica sus raíces, Bad Bunny no solo ofreció un concierto, consolidó un fenómeno cultural que combina identidad latina, espectáculo global y moda de vanguardia.

AM