Barby Franco contó cómo está Sarah Burlando tras el choque que sufrieron: "Un asesino al volante"

Este sábado 4 de abril, Barby Franco rompió el silencio y relató con crudeza el accidente que protagonizó junto a su hija Sarah Burlando en la Ruta 3, donde vivieron momentos de extrema tensión que, según sus propias palabras, “podrían haber terminado en una tragedia”. A través de una serie de historias en su cuenta personal de Instagram, la modelo agradeció los mensajes de apoyo y habló sobre el estado de la pequeña, aunque no ocultó su indignación por lo ocurrido.

Barby Franco rompió el silencio: “Fue una desgracia con suerte”

En su descargo, Barby Franco detalló que viajaba acompañada por su hija Sarah Burlando, Miriam -la niñera- y su perrita, cuando todo sucedió de manera repentina. “Íbamos re tranquilas, a la velocidad permitida, porque además voy con mi bebé. No veníamos haciendo nada raro”, comenzó diciendo en el interior de la habitación de la niña. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 69 de la Ruta 3, en dirección hacia San Miguel del Monte, en un tramo similar a una autopista. Según relató, un vehículo viejo -tipo Rastrojero- apareció desde una calle lateral y comenzó a avanzar de forma peligrosa. “Primero pensé ‘no creo que se mande’, pero cuando vi que venía en contramano dije ‘no, no puede ser’”, recordó con angustia.

Barby Franco | Instagram

La situación se tornó crítica en cuestión de segundos. La influencer explicó que intentó anticiparse frenando de manera progresiva, pero al confirmar que el otro conductor efectivamente invadía su carril, debió frenar bruscamente. “Cuando veo que se manda de verdad, freno con todo”, aseguró. Esa maniobra provocó que el rodado que circulaba detrás no lograra detenerse a tiempo y terminara impactando contra el suyo. A pesar del choque, destacó que logró evitar una colisión frontal tanto con el utilitario que venía en contramano como con un camión de gran porte que circulaba a su lado. “No quiero ni pensar lo que podría haber pasado”, confesó.

No obstante, el impacto tuvo consecuencias más severas para otros involucrados. Detrás del auto que la chocó venía una pareja de jubilados que también resultó afectada por la cadena de frenadas. “Ellos sí se llevaron la peor parte, el señor se golpeó y se activó el airbag, fue un desastre”, manifestó Franco. Según indicó, ambos fueron asistidos por personal médico en el lugar y, aunque presentaban algunas lesiones leves, se encuentran fuera de peligro. “Estoy en contacto con sus hijas, por suerte están bien”, agregó, evidenciando su preocupación por el estado de los demás involucrados.

Así se encuentra Sarah Burlando tras el siniestro vial

En medio del caos, Barby Franco destacó la actitud solidaria de los vecinos de la zona rural cercana al accidente. “Nos ofrecieron agua, comida, unas empanadas que estaban buenísimas, la verdad se portaron increíble”, contó. Además, subrayó que su hija no llegó a dimensionar la gravedad del episodio: “Sarah nunca entendió lo que pasó, bajó del auto y se puso a jugar con una nena que estaba ahí”. Para la esposa de Fernando Burlando, ese detalle fue un alivio dentro de una situación cargada de nervios y angustia.

Por su parte, la bronca de la mediática apuntó directamente contra el conductor responsable, a quien calificó con dureza. “Es un asesino al volante, te puede arruinar una familia, dos o tres familias”, lanzó sin filtros en la famosa red social de la camarita. De acuerdo con su testimonio, el hombre fue identificado posteriormente y detenido, luego de abandonar el vehículo con el que habría provocado la arriesgada maniobra. “Ni papeles tenía, dejó el camioncito tirado y se fue como si nada”, denunció. “Y no tenía patente”, disparó de forma escrita. En contraposición, resaltó el rol de la policía y el trabajo pericial, que permitió reconstruir lo sucedido con rapidez.

Finalmente, Barby Franco volvió a enfocarse en llevar tranquilidad sobre el estado de su hija Sarah Burlando y del resto de quienes viajaban con ella. “Estamos muy bien, física y emocionalmente”, admitió. Además, defendió el uso de su vehículo al destacar que las cámaras del Tesla Cybertruck fueron claves para registrar toda la secuencia. “Se grabó todo, de adelante, de atrás, de los costados. Eso ayudó a identificarlo rápido”, explicó. Con un mensaje de agradecimiento a quienes se preocuparon, cerró su testimonio valorando que, pese al susto, el episodio no terminó en una tragedia mayor.

NB