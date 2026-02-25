Sarah Burlando comenzó una nueva etapa escolar y, como no podía ser de otra manera, Barby Franco compartió cada detalle con sus seguidores. A tan solo tres días de haber iniciado el ciclo lectivo en el jardín de infantes, la hija de la modelo y de Fernando Burlando ya logró un avance que llenó de orgullo a su mamá. Este comienzo marca un antes y un después en su crecimiento, dejando atrás el jardín maternal para adentrarse en un nivel inicial cargado de desafíos y aprendizajes.

Barby Franco orgullosa de Sarah Burlando

A tres días de haber empezado el jardín de infantes, Sarah Burlando ya está dando pasos agigantados y, como era de esperarse Barby Franco no se perdió ni un detalle. Para la influencer, esta instancia representa mucho más que un simple cambio de sala. Tal es así que viene mostrando en sus redes sociales cómo su heredera atraviesa con entusiasmo y valentía este nuevo proceso. Aunque la pequeña ya había tenido sus primeras experiencias en el ámbito educativo, el paso al jardín de infantes implicaba un reto mayor: adaptarse a nuevas dinámicas, docentes y compañeros, consolidando así su autonomía.

Sarah Burlando | Instagram

Uno de los objetivos más significativos para la niña era poder quedarse sola en la sala junto a su maestra y sus compañeritos, sin la presencia de su mamá. Este momento, que para muchos chicos puede resultar difícil por el lógico temor a lo desconocido, se convirtió en un verdadero logro personal. La adaptación fue más rápida de lo esperado y dejó en evidencia la seguridad que comienza a desarrollar en esta nueva etapa, mientras explora la nueva dinámica de sus rutinas diarias.

A través de su cuenta personal de Instagram, la experta fashionista compartió una imagen que conmovió a sus seguidores. En la postal se observa a la pequeña sentada en ronda junto a un grupo reducido de nenes y dos docentes, completamente integrada a la actividad. “Se quedó sola. Vamos”, escribió con emoción, resumiendo en pocas palabras un instante cargado de significado y orgullo.

Sarah Burlando | Instagram

Al colegio con glamour y con presencia

El ingreso al colegio también estuvo acompañado de detalles que no pasaron desapercibidos. En el tercer día de clases, Sarah Burlando posó con su uniforme impecable, un buzo para enfrentar las bajas temperaturas y su infaltable chupete. Además, llevó un cochecito de muñeca, demostrando que el estilo y la ternura pueden ir de la mano, incluso en el ámbito escolar.

Horas antes, Barby Franco también mostró el entusiasmo de su hija al finalizar la jornada. En otra publicación se la vio sonriente y feliz, mientras hacía una llamada a su padre para compartir su experiencia del día. “Llamando a papá para contarle lo bien que la pasó en el cole”, expresó la orgullosa mamá, evidenciando la alegría con la que la pequeña transita sus primeras semanas de clase.

Sarah Burlando | Instagram

Así, Sarah Burlando continúa dando pasos firmes en su crecimiento personal y escolar, mientras Barby Franco acompaña cada avance con emoción y orgullo. Esta nueva etapa no sólo marca un progreso académico, sino también un fortalecimiento en la confianza y autonomía de la niña, que empieza a construir sus propios logros lejos del jardín maternal, bajo la mirada atenta y cargada de amor de su familia.

NB