Las emotivas fotos de Barby Franco y Fernando Burlando en la Peregrinación a Luján

Barby Franco y Fernando Burlando participaron de la 51º Peregrinación Juvenil a Luján y mostraron todos los detalles de la emotiva jornada. La modelo, que desde hace varios años realiza la caminada con su familia y amigos, reveló las mejores imágenes a través de su cuenta de Instagram.

La emoción de Barby Franco y Fernando Burlando en la Peregrinación a Luján

Barby Franco comenzó a participar de la tradicional caminata en 2021, cuando acompañó a Pampita y le pidió a la Virgen poder cumplir su gran deseo de ser mamá. Desde entonces, en señal de agradecimiento, la modelo recorre más de 36 kilómetros —desde Moreno hasta la Basílica de Luján— cada primer fin de semana de octubre. En esta nueva edición, estuvo acompañada por su pareja, Fernando Burlando, quien también se sumó al desafío.

En sus historias, Barby mostró distintos momentos de la peregrinación: los carritos que transportan la imagen de la Virgen, la multitud de fieles y la energía del grupo que la acompaña cada año. En uno de los videos se la ve cantando y riendo mientras sus amigos la alientan: “¡Barby, dale!”.

Por otra parte, Barby Franco también develó cómo fue la peregrinación de Fernando Burlando. En otro de los videos, la influencer mostró al abogado conversando con uno de los curas que participa de la camina y le dijo: "Vamos, vamos que falta poco. ¡Vamos Padre!".

A pesar del intenso calor que se vivió este sábado en Buenos Aires, la pareja se mostró sonriente, unida y conmovida por la fe de los miles de peregrinos que caminaron hacia el santuario. Ahora, resta esperar a la madrugada del domingo para ver cómo terminaron Barby Franco y Fernando Burlando la 51º Peregrinación Juvenil a Luján.