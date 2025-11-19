La noche de MasterChef Celebrity volvió a poner a prueba a los participantes con un desafío tan simple en apariencia como letal en la ejecución: una cookie gigante. Damián Betular, jurado del certamen y uno de los pasteleros más reconocidos del país, les dictó en vivo la receta y la lista completa de ingredientes.

Quién quedó eliminado de MasterChef Celebrity

La consigna era clara: reproducirla a la perfección. En las estaciones se vivieron momentos de tensión, sobre todo entre los menos familiarizados con la pastelería, como Walas, Julia Calvo, Alex “Pelao”, Valentina Cervantes, Ian Lucas, Maxi López, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, La Joaqui y Eugenia Tobal, que siguieron cada indicación al pie de la letra para evitar errores fatales.

Sin embargo, el jurado fue implacable en la gala de eliminación de este miércoles 19 de noviembre. Tras la degustación de Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, quedó claro que no todos lograron el punto exacto de cocción ni la textura ideal. Algunos presentaron masas crudas, otros galletas demasiado duras o con proporciones desbalanceadas.

Aunque varios famosos estuvieron en la cuerda floja, fue Walas quien debió abandonar la competencia, dejando atrás una gala cargada de nervios. Tras mano a mano con Susana Roccasalvo, el líder de Massacre quedó afuera del reality y sus compañeros lo despidieron con mucha tristeza.

Así fue la despedida de Walas en MasterChef Celebrity

La eliminación de Walas dejó uno de los momentos más emotivos de la gala. Germán Martitegui tomó la palabra para reconocer su paso por el certamen y destacó la impronta que dejó desde el primer día: “Entraste de sorpresa para nosotros con esa energía, con esas ganas, con eso que pareció empezar siendo suerte y después fue talento, una conexión con el arte. Hoy esa misma improvisación te jugó una mala pasada. Valoramos muchísimo que alguien tan importante como vos haya estado acá compartiendo estos días con nosotros. MasterChef es tu casa”.

Visiblemente conmovido, Walas agradeció el apoyo y el cariño recibido durante la competencia. “Muchísimas gracias por aguantarme hasta acá. Bastante duré. El placer es mío de haberlos conocido a ustedes, chefs, de haberte conocido, Wanda, y al grupo igualmente. Muy agradecido. Importantísima la gente que está detrás de cámara, la producción, edición, música y sonido”, expresó.

Antes de despedirse, Wanda Nara celebró sus palabras: “Gracias por mencionar a todos. Importantísimo”. Finalmente, Walas selló su salida con una frase que emocionó al estudio: “Un placer haber pasado por MasterChef. De las mejores experiencias que tuve en mi vida. Gracias. Nos queda por hacer un viaje”.