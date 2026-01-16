Así fue el bautizo de Isabella, la hija de Sofía Balut: rodeados de familiares en Punta del Este

Isabella, la hija de Sofía Balut, fue protagonista de un bautizo que marcó un momento especial para su familia. La ceremonia se realizó en un entorno significativo para la familia y con detalles que acompañaron la ocasión. Con un ambiente sereno y la compañía cercana de sus seres queridos, la celebración se convirtió en un instante lleno de felicidad.

El bautismo de Isabella, la hija de Sofía Balut en Punta del Este

El bautizo de Isabella, la hija de Sofía Balut, se convirtió en un momento significativo para la familia Páez Vilaró. La ceremonia se realizó en Punta del Este, muy cerca de Casapueblo, la icónica ciudad-obra que levantó el reconocido artista Carlos Páez Vilaró, bisabuelo de la niña. Con un entorno natural y un clima cálido, el evento reunió a familiares y amigos en un día que quedará en el recuerdo.

Isabella y Sofía Balut

El evento se llevó a cabo en un espacio que reflejó la esencia de la familia, con detalles sencillos y un ambiente sereno. La pequeña, fruto de la relación entre la artista y Adrián Barbini, se lució con un delicado vestido blanco. La ceremonia religiosa estuvo acompañada por gestos de afecto y la presencia de seres queridos.

La elección de Punta del Este como escenario no fue casual. El lugar tiene un valor simbólico para la familia, ya que se encuentra cerca de Casapueblo, obra emblemática de Carlos Páez Vilaró. Esa conexión con el legado artístico y cultural del abuelo de Sofía Balut aportó un marco especial a la celebración.

Milán, Adrián Barbini, Isabella y Sofía Balut

Con apenas 6 meses, Isabella recibió el sacramento rodeada de cariño. Su presencia aportó ternura y alegría a la jornada, convirtiéndose en el motivo de reunión de familiares y amigos. Entre las imágenes se puede ver, que la pequeña estuvo acompañada en todo momento por su madre, quien compartió la felicidad de este día con quienes la rodeaban.

Isabella y Sofía Balut

Las increíbles fotos del bautismo de Isabella, la hija de Sofía Balut

Las fotos del bautismo de Isabella estuvieron cargadas del sentimentalismo de toda la familia, donde se pueden ver los imponentes paisajes que los rodearon. Sofía Balut y su pareja se declinaron porque la ceremonia se realice en Nuestra Señora del Rosario, donde su primera hija, Milán, fue bautizada.

Isabella, la hija de Sofía Balut y Adrián Barbini

A diferencia de los esquemas tradicionales, en esta ocasión, la artista y Adrián Barbini eligieron que la niña tenga dos madrinas y un padrino, que fueron elegidos por la pareja. La elección de un vestido blanco, clásico y delicado, reforzó la idea de mantener algunos simbolismos clásicos.

La ceremonia se desarrolló con sencillez y calidez. Los invitados compartieron un almuerzo posterior, donde la conversación y la compañía reforzaron el sentido de comunidad. El bautizo de Isabella fue un evento que unió generaciones y que dejó imágenes llenas de ternura. El evento se centró en un momento íntimo y significativo para la familia.

Isabella y Sofía Balut

Así fue el bautizo de Isabella, la hija de Sofía Balut, celebrado en Punta del Este, cerca de Casapueblo, la obra icónica de su abuelo Carlos Páez Vilaró. Con un ambiente sereno, la presencia de familiares y amigos y la ternura de la pequeña vestida de blanco, la ceremonia se transformó en un día especial.

VDV