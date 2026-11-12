Benito, el hijo de Iván Noble y Julieta Ortega, cumplió 21 años y sus padres mostraron cuánto creció: “Grandote de mi corazón”

Benito Noble, el único hijo en común de Julieta Ortega e Iván Noble, cumplió 21 años y sus padres lo celebraron a través de las redes sociales con mensajes dedicados especialmente a él. Las publicaciones dejaron ver el cariño que ambos sienten por el joven, que mantiene un perfil bajo pese a formar parte de una familia ligada al mundo artístico.

Así esta hoy Benito Noble

Tanto la actriz como el músico eligieron palabras sencillas y afectuosas para saludarlo en su día. Mientras la hermana de Enmanuel Ortega le expresó su amor con una breve dedicatoria, el músico hizo referencia a su crecimiento con un mensaje que también llamó la atención por su cercanía.

Los mensajes de Julieta Ortega e Iván Noble a su hijo Benito por sus 21 años

Con motivo del cumpleaños de su hijo, Julieta Ortega compartió un saludo en sus redes sociales. “Feliz cumple Benito, te amo”, escribió la actriz, quien acompañó la celebración con una dedicatoria directa y cariñosa. De esta manera, la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar le expresó públicamente su amor al joven en una fecha especial.

Los mensajes de Julieta Ortega e Iván Noble a su hijo Benito por sus 21 años

Por su parte, Iván Noble también se sumó a los saludos y le dedicó unas palabras a Benito. “Felices 21 grandote de mi corazón”, expresó el músico, con un mensaje en el que hizo referencia a la edad que alcanzó su hijo y al vínculo que los une. Las publicaciones de ambos coincidieron en celebrar este nuevo cumpleaños del joven, que creció entre una familia vinculada a la actuación y la música.

Así está hoy Benito Noble, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble

Benito nació en noviembre de 2005, fruto de la relación entre Julieta Ortega e Iván Noble, quienes estuvieron casados durante algunos años. Aunque sus padres son figuras reconocidas del espectáculo argentino, el joven eligió mantener una vida alejada de la exposición mediática y no suele participar de eventos públicos ni compartir detalles de su intimidad.

Así está hoy Benito Noble, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble

Así está hoy Benito Noble, el hijo de Julieta Ortega e Iván Noble

En cuanto a su presente, Benito decidió seguir un camino diferente al de sus padres y al de otros integrantes del clan Ortega. Según contó Julieta en una entrevista televisiva, su hijo está estudiando el profesorado de Educación Física y tiene un marcado interés por el entrenamiento. “No puede pasar un día sin que entrene. Está a full con eso y va súper contento a estudiar. Eso me deja tranquila porque sé que está haciendo lo que ama”, había expresado la actriz. Así, mientras celebra sus 21 años, Benito Noble continúa construyendo su propio recorrido, con una vocación vinculada al deporte y lejos de los escenarios que marcaron la trayectoria de sus padres.