Amancio Vicuña sorprendió a la China Suárez con una especial declaración que quedó filmada

La China Suárez disfruta de sus días junto a sus hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña en Turquía. La más grande se quedará viviendo junto a ella y Mauro Icardi, pero los más pequeños volverán al país acompañados de su abuela materna y su niñera en los próximos días. Para vivir una tarde a pura diversión mientras su novio entrena en el club Galatasaray, la actriz decidió hacer una tarde picnic junto a los niños y, fiel a su estilo, compartió la intimidad de este especial momento.

El dulce gesto de Amancio Vicuña a la China Suárez que causó ternura en las redes

Luego de mostrar el emotivo reencuentro con sus hijos y la complicidad entre Amancio Vicuña y Mauro Icardi, la China Suárez volvió a mostrarse activa en su red social de Instagram con un llamativo posteo. Esta vez, el niño volvió a ser protagonista desde Turquía y la artista no dudó en compartir el video con sus millones de seguidores.

En el mismo se la puede ver disfrutando de una tarde de picnic con Rufina, fruto de su relación pasada con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, los pequeños que tuvo con Benjamín Vicuña, en el jardín de su nueva mansión en Estambul. Al comenzar la filmación, el pequeño de 5 años expresa: "Esta es para mamá que le gusta". A lo que la actriz responde: "Gracias mi amor".

Lo que siguió después causó sorpresa en la China y generó mucha ternura en las redes sociales. Es que Amancio respondió con un "vos también sos mi amor" y agregó: "Yo te amo". Acto seguido, la cantante se acercó a él para darle un beso en la frente y agradecerle por este dulce gesto, que dejó en evidencia la profunda conexión que mantienen.

Magnolia también se sumó acercándole un snack en forma de "corazón" a su mamá y continuando con esta amorosa escena cotidiana. El clip publicado en sus historias de Instagram no pasó desapercibido y enterneció a todos. Asimismo, la China Suárez publicó dos postales que muestran su divertido día al aire libre junto a ellos. En la primera se la puede ver posando junto a sus tres niños sobre una manta rayada blanca y negra, que sirvió de mesa para sostener los platos dulces y salados que degustaron por la tarde. "Picnic con amor", escribió en su publicación.

La China Suárez en un día de picnic con sus tres hijos.

En la segunda, la China Suárez se fotografió con Amancio Vicuña y agregó un emoji de corazón rojo. En la fotografía, ambos están de perfil y mirando hacia arriba. Además de la complicidad que mantienen, la imagen reflejó el enorme parecido que hay entre ellos a diferencia de Magnolia que heredó los rasgos físicos de su papá, Benjamín Vicuña.

La China Suárez junto a Amancio Vicuña.

De esta manera, durante una tarde de picnic al aire libre y en la nueva mansión de Turquía, Amancio Vicuña sorprendió a la China Suárez con una especial declaración que quedó filmada y publicó a su cuenta de Instagram, generando así mucha ternura por parte de sus millones de seguidores de las redes sociales.