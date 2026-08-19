Benjamín Vicuña le revocó el permiso a La China Suárez para sacar a sus hijos del país: “Se rompió el acuerdo”

El conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez sumó un nuevo capítulo luego de que el actor contara cómo vive el estar separado de sus hijos y las posteriores declaraciones de Mauro Icardi. En medio de la tensión, se conoció que el acuerdo que permitía organizar los viajes de Magnolia y Amancio entre Argentina y Turquía habría quedado sin efecto.

Mauro Icardi, China Suárez y Benjamín Vicuña

La información fue difundida por la periodista Naiara Vecchio, quien aseguró: “Se rompió el acuerdo por los permisos de viaje de los hijos de la China y Vicuña. Nada sigue igual desde ahora, se habla todo de nuevo”. De esta manera, la dinámica que hasta el momento permitía los traslados internacionales de los menores deberá ser revisada nuevamente por sus padres.

El nuevo conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

Esta nueva tensión se produjo después de que Benjamín Vicuña hablara públicamente sobre su vínculo con Magnolia y Amancio. Durante su participación en un programa de televisión, el actor destacó la importancia de mantener el contacto con sus hijos y sostuvo: “Los chicos también tienen que estar con el padre”. Sus declaraciones generaron una fuerte reacción de Mauro Icardi, quien cuestionó públicamente la presencia de Vicuña en la vida de los menores.

Benjamín Vicuña

A partir de este cruce, se conoció que las condiciones que regulaban los viajes de los chicos entre ambos países ya no continuarían de la misma manera y que las partes deberán volver a discutir el esquema. Hasta ahora, Magnolia y Amancio tenían una organización que contemplaba sus períodos en Argentina y Turquía. Cuando permanecían en Buenos Aires asistían a clases presenciales, mientras que durante sus estadías en Turquía continuaban con su formación de manera online.

Qué dijo Mauro Icardi sobre Benjamín Vicuña

Luego de escuchar las declaraciones del actor, Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para responderle directamente. En un extenso mensaje, cuestionó su postura sobre el vínculo con sus hijos y sostuvo que, en lugar de preocuparse por que alguien pueda “robarle” ese vínculo, debería concentrarse en estar presente: “Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, ¡¡me preocuparía porque te quieran ver!!”, escribió el futbolista.

Benjamín Vicuña y Mauro Icardi

Mauro Icardi también hizo referencia al tiempo que lleva en Argentina y aseguró que, durante casi 80 días, el actor habría estado con sus hijos entre 15 y 20 días: “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones”, lanzó en su publicación. Así, tras el polémico cruce, Benjamín Vicuña y la China Suárez deberán llegar a un nuevo acuerdo que logre beneficiar a sus hijos.