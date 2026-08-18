Benjamín Vicuña rompió el silencio tras el ataque de Mauro Icardi: “Ridículo”

Este domingo, en el marco del Día del Niño, Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores y a la prensa al publicar un contundente mensaje dirigido contra Benjamín Vicuña. Aunque evitó mencionar al actor por su nombre, el contenido de su extenso descargo dejó en claro quién era el destinatario de sus palabras. El futbolista cuestionó duramente al ex de Eugenia “China” Suárez y apuntó contra su manera de hablar públicamente sobre el vínculo con sus hijos.

Tras la fuerte repercusión que generaron sus declaraciones, Vicuña fue abordado por el programa Intrusos (América TV), donde le preguntaron cómo había recibido el ataque virtual de Icardi y si tenía algo para responderle.

Mauro Icardi Vs Benjamín Vicuña

La aparición de Benjamín Vicuña en PH, Podemos Hablar (Telefe) generó repercusiones en el entorno de la China Suárez y Mauro Icardi. En particular, cuando el actor hizo referencia a la distancia que lo separa de Magnolia y Amancio y aseguró: “Nadie me va a robar el amor que nos tenemos”, el futbolista salió al cruce a través de su cuenta de Instagram con un contundente descargo. “Yo más que preocuparme porque alguien ‘te robe’ el vínculo con tus hijos me preocuparía por verlos y estar con ellos”, disparó Icardi.

Benjamín Vicuña junto a Magnolia y Amancio | Instagram

En esa misma línea, el delantero sostuvo que, durante los casi tres meses que lleva residiendo en la Argentina, Vicuña solamente habría mantenido contacto con sus hijos durante 15 o 20 días. “Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, añadió.

Como si esto fuera poco, en la historia siguiente publicó la imagen de un baño de mármol junto a la canción “Ay, ay, ay”, interpretada por la propia actriz, cuya letra expresa: “Si yo hablara, vos te irías del país”. La publicación rápidamente remitió a la mediática disputa que la China y Vicuña protagonizaron un año atrás, cuando ella se refirió al actor como el “padre del año”.

Como era de esperarse, la prensa salió en busca de la palabra del intérprete chileno, quien optó por mantener un perfil bajo y evitar que el escándalo continuara escalando. Consultado por el ciclo de espectáculos, Vicuña se mostró tajante y pidió no involucrarse en la polémica: “Pregúntenle a otra persona. Yo no tengo nada que ver. Estoy llevando a mis hijos al colegio. Estoy con mis responsabilidades, voy al teatro, trabajo... Les pido por favor, no se puede. No corresponde”, expresó.

Mauro Icardi, Benjamín Vicuña | Instagram

La tajante respuesta de Benjamín Vicuña ante los ataques de Mauro Icardi

Respecto de la versión que sostiene que Benjamín Vicuña habría visto a sus hijos durante menos de 20 días a lo largo de los casi tres meses que la China Suárez lleva instalada en Buenos Aires, el actor decidió romper el silencio y fue contundente al desmentir esa información. En este contexto, rechazó de plano los dichos y aseguró: “Eso es absolutamente ridículo”.

De esta manera, se mostró firme frente a las versiones que circularon en las últimas horas y evitó entrar en mayores detalles sobre su vínculo con Magnolia y Amancio. Con una respuesta breve, dejó en claro que no está dispuesto a alimentar la polémica ni a exponer públicamente cuestiones relacionadas con su vida familiar.

Horas antes ya había intentado darle punto final al tema con un mensaje enviado a SQP (América TV), donde dejó clara su postura: “Entiendo que estén haciendo su trabajo en buscarme, pero yo estoy muy enfocado en el mío, que me está yendo muy bien, y en mi familia”.

De esta manera, Benjamín Vicuña eligió mantener un perfil bajo frente a la creciente polémica y evitar cualquier enfrentamiento público con Mauro Icardi. Con sus declaraciones, el actor buscó ponerle un freno a las especulaciones y dejar en claro que prefiere mantener al margen de la exposición mediática las cuestiones vinculadas a su familia y, especialmente, a sus hijos.