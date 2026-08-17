Luego del escándalo por los dichos de Mauro Icardi, Benjamín Vicuña mostró cómo festejó el día del niño junto a sus hijos

Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran en la Argentina, centro de muchas de sus polémicas y peleas contra otras celebridades. Su presente mediáticos los llevó a enfrentarse a sus exparejas y padres de sus hijos, como lo son Wanda Nara y Benjamín Vicuña. Sin embargo, en las últimas horas, y en el contexto del Día del Niño, el futbolista apuntó contra el actor chileno, en defensa de la guerra que maneja con la actriz. De esta manera, expresó en un comunicado su postura sobre la paternidad y generó escándalo, mientras que Vicuña mostró cómo celebró la noche junto a Amancio y Magnolia.

Mauro Icardi y la China Suárez, Benjamín Vicuña y sus hijos

El Día del Niño de Benjamín Vicuña, con sus hijos con la China Suárez

La celebración del Día del Niño sumó un nuevo capítulo en la compleja realidad familiar de Benjamín Vicuña y Eugenia la China Suárez . Durante la noche del sábado, el actor chileno hizo que sus hijos, Magnolia y Amancio, comenzarán esta festividad en su honor con una jornada muy íntima que incluyó una emotiva reunión con la abuela de los niños, Isabel Luco Morandé, quien viajó especialmente para compartir estos momentos con sus nietos.

En sus historias de Instagram, y aprovechando la estadía de los chicos en la Argentina, Vicuña organizó el conmovedor festejo familiar y compartió los detalles con postales tiernas. En las imágenes publicadas, bajo el lema de días con la abuela, se puede observar la enorme complicidad y las sonrisas de Magnolia y Amancio, quienes compartieron juegos, risas y una gran cena familiar junto a su padre y el resto de su familia.

Por su parte, la China Suárez no se quedó atrás y diseñó una gran celebración paralela en la denominada casa de los sueños. La actriz se encargó personalmente de la planificación de una tarde repleta de actividades recreativas, sorpresas y dulces para agasajar a sus hijos junto a su círculo de amigos más íntimo. Aunque la organización del evento buscó transmitir un clima de absoluta normalidad y resguardo familiar, los portales de espectáculos no tardaron en notar la marcada ausencia de Mauro Icardi, quien provocó el escándalo mediático por declaraciones y las feroces críticas al artista chileno de victimizarse en la televisión.

El Día del Niño de Benjamín Vicuña, con sus hijos con la China Suárez

El duro mensaje de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña

El programa PH Podemos Hablar, del sábado a la noche, fue el comienzo de una polémica que se desató en redes sociales. En diálogo con Andy Kusnetzoff y el resto de los participantes, Benjamín Vicuña dijo que “el amor de sus hijos nadie se lo iba a robar pese a la distancia”. Esto generó un fuerte enojo en Mauro Icardi, haciendo que así la tregua familiar se rompiera de forma drástica. El futbolista lanzó un feroz descargo en sus historias de Instagram, apuntando directamente contra el actor chileno por sus dichos televisivos.

"Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra... Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver!! Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días", lanzó furioso.

Si bien no nombró directamente al actor, acusó a Vicuña de utilizar la exposición mediática para beneficio personal y promocional. Con un tono irónico, Icardi sentenció: "Después, frente a las cámaras, el discurso es otro. Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película. Dudoso... denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar nececesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas. ¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete? ¡Van por mal camino!".

El duro mensaje de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña

A pesar de la enorme repercusión de estas palabras de Mauro Icardi y del revuelo que se generó en todos los programas de espectáculos, Benjamín Vicuña optó por el silencio y prefirió no responder a las provocaciones ni alimentar el ida y vuelta mediático. En la misma sintonía se mostró la China Suárez , quien también se mantuvo en silencio en sus plataformas digitales, evitando unirse a la queja de su pareja.

A.E