"Blue Book", el descomunal look de Antonela Roccuzzo que combinó con joyas exclusivas

Antonela Roccuzzo sorprendió con el descomunal look que llevó en un evento en Nueva York, una propuesta que combinó la elegancia con joyas exclusivas de la colección Blue Book. La elección mostró cómo cada detalle de su estilo se integra en una estética sofisticada, cargada de las tendencias de la temporada.

Antonela Roccuzzo se lució con un descomunal look acompañado de joyas exclusivas.

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención con un look descomunal que unió moda y lujo, destacando por la presencia de un vestido elegante acompañado de joyas exclusivas de la colección Blue Book. La combinación reforzó su imagen internacional y reafirmó su lugar como referente de tendencias.

Antonela Roccuzzo

En un evento reciente, la rosarina lució un vestido azul noche que se apoyó en una elegancia minimalista con detalles que lo transformaron en una propuesta moderna. El corte ceñido de la prenda se acopló a la perfección con su silueta, mientras que la espalda completamente descubierta se convirtió en el gran protagonista del diseño, aportando impacto visual.

El look elegido por Antonela Roccuzzo, para un destacado evento, incorporó frunces estratégicos en la parte baja de la espalda, a la altura de la cintura. Este recurso sumó textura al conjunto y rompió con la linealidad del corte recto, aportando movimiento. El beauty look acompañó con naturalidad, con el cabello suelto y make up en tonos neutros.

Antonela Roccuzzo

La aparición de la influencer por Nueva York no solo se centró en la moda, sino también en los accesorios. Durante el evento sorprendió con una joya de Tiffany & Co. que rápidamente despertó curiosidad por su exclusividad y valor. Se trató de una pieza de alta joyería diseñada por Jean Schlumberger, parte de la colección Blue Book 2026.

Las exclusivas joyas que lució Antonela Roccuzzo en Nueva York de la colección “Blue Book”

En las imágenes que compartió Antonela Roccuzzo en sus redes sociales, se la puede ver con un increíble look total blue para un evento en Nueva York. Pero todas las miradas se las llevaron las joyas exclusivas de la colección “Blue Book” de Tiffany & Co. Este detalle se convirtió en el centro del atuendo que lució la influencer.

Las exclusivas joyas de Antonela Roccuzzo

El modelo que utilizó la esposa de Lionel Messi, inspirado en el icónico diseño “Floral Arrows”, combinó sofisticación y artesanía de primer nivel, con un estilo que remite a una flor en plena expansión cubierta de diamantes. El detalle más comentado fue el precio estimado; al tratarse de una creación de alta gama, hecha en muchos casos a pedido, no existe un valor único de venta.

Sin embargo, en el mercado internacional, piezas como la que lució Antonela Roccuzzo oscilan entre los 120.000 y los 250.000 dólares, dependiendo de factores como el tamaño y la calidad del diamante central. No es la primera vez que la modelo marca tendencia con accesorios de lujo; su elección de piezas exclusivas la posicionó como referente de estilo a nivel internacional.

Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo reafirmó su estilo con un descomunal look que combinó con joyas exclusivas de la colección Blue Book. La elección de un vestido azul noche, acompañado por estos accesorios de lujo, mostró cómo cada detalle de su propuesta se integra en una estética elegante y moderna.

VDV