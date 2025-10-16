Andrea Rincón reveló el reclamo que le hizo Ale Sergi a pesar de haber terminado su relación: “Un planteo de marido celoso”

Andrea Rincón sorprendió al contar un planteo que recibió de Ale Sergi, con quien mantuvo una relación entre 2013 y 2014. Aunque el vínculo había terminado, la actriz relató que el músico se comunicó con ella para expresar su malestar por una frase que ella dijo en televisión tiempo después de su separación.

El reclamo que Ale Sergi le hizo a Andrea Rincón tiempo después de que su relación terminara

Andrea Rincón volvió a referirse a su historia con Ale Sergi y reveló un reclamo que recibió por parte del cantante, pese a que la relación entre ambos había finalizado hace años. La actriz compartió detalles de esa conversación que dejó al descubierto una actitud que no esperaba, y que marcó un punto final en el diálogo entre ella y el cantante.

Andrea Rincón

En las últimas horas, la modelo dio una nota con un móvil de LAM (América) y reveló el reclamo que le realizó su expareja después de haber finalizado su relación. En ese momento, ella ya se encontraba en otra etapa de su vida, con nuevos proyectos y vínculos. Sin embargo, recibió un llamado de él en el que le expresó su malestar por una frase que ella había dicho.

“Lo vi después de estar con José y Lara”, comenzó relatando Andrea Rincón, en referencia a las parejas posteriores a su relación con Ale Sergi. “Cuando me preguntaron en un programa, di una declaración muy absurda, muy ridícula en ese momento. Dije algo como ‘le doy a lo que venga’”, recordó.

“Me llamó para decirme que lo hacía quedar como un bol…”, explicó la actriz. “Me hizo un planteo como si todavía estuviéramos juntos. Fue un planteo de marido celoso”, agregó. A su vez, la modelo comentó que el comentario que le hizo el jurado de La Voz Argentina la sorprendió, y su reacción fue inmediata: “Y medio que lo mandé a la mier...”.

Ale Sergi

“Después de eso no volvimos a hablar”, aseguró Andrea Rincón. “Me pareció fuera de lugar. Ya habían pasado años, yo estaba en otra etapa, y que me venga con ese tipo de reclamo no tenía sentido”, añadió. La actriz también reflexionó sobre cómo cambió su forma de vincularse con los demás: “Hoy no me banco ciertas cosas. Antes quizás me callaba, pero ahora no”.

Cómo se conocieron Andrea Rincón y Ale Sergi

La relación entre Andrea Rincón y Ale Sergi comenzó en 2013, cuando se conocieron durante una temporada teatral en Villa Carlos Paz. Tiempo después, la relación creció y tuvo amplia cobertura mediática hasta su separación a mediados de 2014. Sin embargo, el vínculo no terminó en buenos términos y cada uno siguió con caminos separados.

Andrea Rincón y Ale Sergi

La anécdota que contó la actriz en las últimas horas generó repercusión en los medios por el reclamo que el cantante le hizo años más tarde de su separación. “Le mando tres besitos y no tengo ningún problema con él”, concluyó. Por su parte, el artista no se pronunció públicamente sobre las declaraciones de su expareja.

Andrea Rincón volvió a mencionar a Ale Sergi al compartir un episodio que ocurrió tiempo después de su separación. El reclamo que recibió la actriz, pese a que la relación había finalizado años atrás, sumó un nuevo capítulo a la historia de amor que ambos protagonizaron entre 2013 y 2014.

VDV