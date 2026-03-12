Botas cowgirl XL: Agustina Cherri y Cande Ruggeri adelantan el calzado que será clave en otoño e invierno

Agustina Cherri y Cande Ruggeri son dos referentes de moda en las redes sociales. Cada una con su estilo personal logran imponer prendas e ítems que se llevan en cada estación. En esta oportunidad, se trata de un calzado que ambas escogieron para adelantar la tendencia que promete consolidarse en la temporada otoño invierno 2026.

Western chic: Agustina Cherri y Cande Ruggeri apuestan por las botas que tienen esta estética

Las botas cowgirl volvieron a ocupar un lugar central en las calles y pasarelas. Sin embargo, este año regresaron con un modelo reversionado y más jugado. Las primeras en mostrarse con este calzado fueron Agustina Cherri y Cande Ruggeri, quienes lo adaptaron a su propio estilismo y lograron elevar sus looks.

En la imagen que compartió en su historia de Instagram, Agustina Cherri se sumó a la tendencia de las botas cowgirl XL y cautivó a sus miles de seguidores. La actriz apostó por un outfit boho y natural donde estos zapatos fueron la estrella absoluta. Confeccionado en cuero marrón con detalles propios de la estética western chic, los mismos completaron un atuendo fiel a su impronta personal: camisa a rayas en tonos verdes y blancos, y pantalón de jean wide leg oscuro. El resultado fue una propuesta cómoda y moderna, que se es ideal para un paseo al aire libre.

Agustina Cherri

Las botas cowgirl XL también deslumbraron a Cande Ruggeri, quien no dudó en sumarlas a su look de día. La modelo eligió un modelo en tono marrón con clásicos bordados en beige que recorren toda la pieza. El diseño, de cuero y con punta afinada, fue combinado con un short de denim tipo bermuda y una campera de gamuza oversize en color chocolate. Tal como se puede ver en la foto que subió a su cuenta de Instagram, la joven logró un conjunto relajado pero con mucha personalidad.

Cande Ruggeri

Botas cowgirl XL, la apuesta más chic de la próxima temporada

Las botas cowgirl XL se posicionan como uno de los ítems más buscados de la próxima temporada. Su rasgo distintivo es la caña alta o extra alta, que estiliza la pierna y permite jugar con diferentes combinaciones: desde shorts y minifaldas hasta jeans rectos o vestidos fluidos. Este calzado se destaca por sus bordados tradicionales, puntas ligeramente afiladas y tacos bajos o medios, elementos que remiten al clásico estilo western pero que hoy se reinterpretan en clave urbana o al estilo street style.

Inspiradas en las clásicas botas texanas del Lejano Oeste, este modelo se reinventa con cañas más altas, siluetas más estilizadas y detalles artesanales que las vuelven protagonistas de cualquier look. La tendencia que promete posicionarse es el modelo realizado en cuero y con una paleta tierra, como marrón, suela, chocolate o caramelo. Además, sus bordados con formas geométricas o curvas son el toque que no pueden faltar ya que aportan textura y refuerzan el espíritu hecho a mano que caracteriza a este tipo de botas.

Tanto Agustina Cherri como Cande Ruggeri mostraron dos formas de llevar esta tendencia: una relajada y bohemia, y otra más audaz y fashionista. De esta manera, la artista y la influencer adelantan que el calzado que será clave en otoño e invierno serán las botas cowgirl XL. Asimismo, confirman que la esencia western chic inspira a la moda contemporánea y se adapta con facilidad a outfits cotidianos.