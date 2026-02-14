Así es el hotel cinco estrellas de Agustina Cherri: rodeado de playas y vegetación tropical, piletas y relajante spa

Agustina Cherri eligió el Caribe para hacer una pausa en su agenda y sumergirse en unos días de descanso absoluto desconectada del bullicio de la ciudad y en contacto pleno con la naturaleza. La actriz viajó a Punta Cana, en República Dominicana, junto a su pareja, Tomás Vera y sus dos hijos Alba y Bono, donde se hospedan en un exclusivo resort cinco estrellas rodeado de playas de arena blanca y una exuberante vegetación tropical que enmarca cada rincón del complejo.

El destino Paradisíaco de Agustina Cherri

En completa relajación y disfrutando cada instante de sus días en el Caribe, Agustina Cherri compartió en sus redes sociales las primeras imágenes de la escapada familiar. “Y así arrancaron nuestras vacaciones”, escribió junto a una postal en la que se la ve sonriente frente al mar turquesa. En otro posteo, expresó su emoción por concretar un viaje que venía planificando desde hacía meses, celebrando la posibilidad de disfrutar tiempo de calidad con los más chiquitos de la familia y su novio.

Vacaciones de Agustina Cherri | Instagram

El destino elegido es sinónimo de descanso y confort. Se trata de un hotel all inclusive que combina arquitectura caribeña con amplios jardines de palmeras, senderos rodeados de flores tropicales y vistas abiertas al océano. Las playas, de aguas cálidas y cristalinas, se extienden como un escenario natural perfecto para desconectar del ritmo cotidiano.

Las instalaciones del resort incluyen enormes piletas distribuidas a lo largo del predio, algunas con barras dentro del agua y otras pensadas para la relajación total. También cuenta con un spa de categoría premium, donde se ofrecen circuitos de hidroterapia, masajes y tratamientos corporales diseñados para revitalizar cuerpo y mente. Todo está pensado para que la experiencia sea integral y placentera, incluso teniendo niños chiquitos a su cargo.

El hotel ofrece además una propuesta gastronómica variada, con restaurantes temáticos, opciones internacionales y platos típicos caribeños. Los huéspedes pueden acceder sin restricciones a buffets gourmet, cócteles tropicales y actividades recreativas que van desde deportes acuáticos hasta espectáculos nocturnos al aire libre, todo dentro del mismo complejo.

Vacaciones de Agustina Cherri | Instagram

El look veraniego y súper fashion de Agustina Cherri

El hecho de que Agustina Cherri haya dejado de lado su ajetreada agenda laboral -y antes de que comience el ciclo escolar de los más pequeños- no significa que deje de lado su faceta fashionista. En las postales que compartió, se la puede ver luciendo un look completamente veraniego y acorde para este escenario de ensueño. Con lentes de sol, sombrero de ala ancha color beige abierto en la parte superior y una bikini negra con detalles en los bordes de color blanco, conformó un outfit ideal para disfrutar del sol y el clima tropical.

Vacaciones de Agustina Cherri | Instagram

En una de las imágenes compartidas, se ve a los niños y su papá corriendo hacia el mar, en una escena que resume el espíritu del viaje: disfrute, unión y momentos simples en un entorno paradisíaco y libre de responsabilidades. Uno de los datos que llamó la atención es que Gastón Pauls, expareja de la intérprete, reaccionó a este álbum de fotos con emojis de caritas de enamorados y ojitos de corazón, mostrando su complicidad con la madre de sus hijos Muna y Milo Pauls.

Con este viaje, Agustina Cherri demuestra una vez más su gusto por los destinos naturales que combinan lujo y tranquilidad. Entre playas de ensueño, vegetación exuberante y servicios de primer nivel, la actriz disfruta de unas vacaciones soñadas que la conectan con el descanso y la vida en familia en uno de los rincones más atractivos -y exclusivos- del Caribe.

NB