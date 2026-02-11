Brutal asalto a la mamá de Sergio Lapegüe: “Golpearon y encerraron a las cuidadoras”

La familia de Sergio Lapegüe vivió horas de profunda angustia luego de que se conociera el violento asalto que sufrió su madre en su vivienda. La información fue revelada por Luis Bremer en A la Tarde, donde detallaron el dramático episodio que tuvo como escenario la casa de la mujer, una adulta mayor en estado de extrema vulnerabilidad.

Sergio Lapegüe

“No fue un asalto más”, remarcaron en el programa al describir la brutalidad con la que actuaron los delincuentes. La víctima tiene 90 años y cursa un avanzado cuadro de Alzheimer, lo que agravó aún más la preocupación de Sergio Lapegüe y su familia frente a lo sucedido.

Así fue el violento episodio que vivió la madre de Sergio Lapegüe

Según relató Luis Bremer, tres delincuentes ingresaron a la vivienda ubicada en Lomas de Zamora y redujeron a las mujeres que estaban a cargo del cuidado de la madre de Sergio Lapegüe. “Golpearon y encerraron a las cuidadoras. Maniataron a las dos. Una fue vendada y ahorcada, lastimada, pero está a salvo”, precisó el panelista, dando cuenta de la violencia del hecho.

Además de atarlas, los asaltantes revolvieron la casa y provocaron destrozos en distintos sectores del hogar. La escena que encontraron luego fue devastadora y caótica. Afortunadamente, pese a la brutalidad del ataque, tanto la mujer como las cuidadoras se encuentran fuera de peligro físico, aunque atravesando el lógico impacto emocional que deja una situación de este tipo.

El delicado diagnóstico de la madre de Sergio Lapegüe

La madre de Sergio Lapegüe padece Alzheimer desde hace varios años. El propio periodista habló en distintas oportunidades sobre la enfermedad y el proceso que atraviesa su familia: “Mi mamá tiene Alzheimer hace años. No me reconoce, pero cuando le toco el piano, me mira y sonríe”, confesó tiempo atrás con profunda emoción.

Sergio Lapegüe junto a su madre

Esa conexión a través de la música se convirtió en una forma de comunicación cuando las palabras ya no alcanzan. El deterioro cognitivo propio de la enfermedad la coloca en una situación de total dependencia, lo que vuelve aún más dramático el episodio de inseguridad que le tocó atravesar. Mientras tanto, la familia de Sergio Lapegüe busca recuperarse del impacto del episodio y reforzar las medidas de cuidado para protegerla.