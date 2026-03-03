El cambio de look de Milenka, la hija de Marley

Milenka, la hija de Marley, volvió a captar la atención con un cambio de look que se suma a los momentos más recientes de su crecimiento. Cada aparición de la niña refleja nuevas etapas y se convierte en parte de las imágenes familiares que el conductor comparte con frecuencia con sus seguidores en redes sociales.

Milenka, la hija de Marley, sorprendió con un cambio de look que refuerza su presencia dentro de las publicaciones que muestran su infancia. La pequeña continúa sumando instantes que acompañan su desarrollo y que generan interés entre los seguidores del conductor, quienes siguen de cerca el crecimiento de la niña y su hermano Mirko.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de imágenes que emocionaron a todos. En la publicación se podía ver a la pequeña con un nuevo peinado, que mostró las habilidades de su padre para peinarla. “Nuevo peinado”, escribió acompañando el posteo que rápidamente se llenó de reacciones.

El look elegido para Milenka consistió en dos colitas prolijas que resaltaron su sonrisa. La pequeña apareció relajada con una gran sonrisa, mostrando un detalle que se transformó en el protagonista de la jornada. La publicación recibió una ola de comentarios que mostraron la emoción de los seguidores de Marley.

Este nuevo peinado se suma a otros momentos compartidos por el humorista donde muestra distintos momentos y estilos junto a sus hijos. En ocasiones anteriores, se pudo ver a la niña con hebillas de colores y vestidos de denim, siempre con propuestas que reflejan el momento que está viviendo la familia.

Momentos de Marley junto a sus dos hijos, Mirko y Milenka, que emocionaron a todos

No es la primera vez que Marley comparte un cambio de look de su hija. Meses atrás, el conductor mostró el primer corte de pelo de Milenka, un momento especial que vivió rodeada de su familia. La niña se mostró tranquila durante el proceso y las imágenes reflejaron cómo vive cada etapa del crecimiento de la niña.

Además del nuevo peinado, la pequeña fue protagonista de otras publicaciones que muestran su crecimiento. En una de ellas, el conductor compartió el emocionante instante en que la pequeña dio sus primeros pasos, un logro que reflejó su avance y crecimiento. El humorista no duda en mostrar su emoción en cada una de las etapas de sus hijos.

Desde su nacimiento, Milenka está presente en las publicaciones de Marley, al igual que Mirko, su hijo mayor. El conductor comparte con frecuencia imágenes y videos que muestran su día a día, convirtiendo a los niños en figuras queridas por sus seguidores. El estilo, los gestos y los avances en la vida de los menores forman parte de cada publicación del humorista.

El cambio de look de Milenka, con dos colitas en el pelo, se suma a una serie de momentos que Marley comparte con sus seguidores y que muestran el crecimiento de su hija menor. Desde su primer corte de pelo hasta sus primeros pasos y juegos, cada aparición refleja etapas importantes de su vida.

