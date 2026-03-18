Tras su mudanza, Pampita estaría en guerra con sus nuevos vecinos: los motivos

Pampita es una de las modelos que más intenta alejarse de las polémicas y los escándalos. En algunas ocasiones, fue centro de miradas por ciertas separaciones dolorosas, pero siempre mantuvo su vida y sus hábitos lejos de la mirada pública. A comienzos del 2026, sorprendió a todos al mostrar que dejaría su casa de Barrio Parque para irse a un nuevo lugar. Sin embargo, lejos de lo que se imaginó, fue recibida con fuertes acusaciones de parte de sus vecinos que la habrían puesto en guerra con ellos.

Pampita

La acusación de los vecinos contra Pampita

Pampita disfrutó de sus vacaciones de verano y marcó las mejores tendencias para la próxima temporada de otoño. Sus trabajos crecieron en las últimas semanas, y comenzó a disfrutar de su nueva casa, tras la mudanza de Barrio Parque. Sin embargo, las complicaciones volvieron a surgir, esta vez de la mano de sus vecinos. En Intrusos (América), dieron el enigmático que una famosa había sido acusada por ruidos molestos. Finalmente, confirmaron que se trataba de la modelo y dieron los detalles.

“Se acaba de mudar y al lado tiene un geriátrico. La que cuida la institución es bastante molesta con los ruidos, y varias veces le llamaron la atención”, contó Paula Varela. Según dijo, se trataba de música y fiestas, incluso reuniones que podrían llegar a haber hecho sus hijos, y lo categorizó como "nada fuera de lo normal". Sin embargo, la noticia viajó a todo el barrio que Pampita comenzó a ser apuntada con el dedo. “Tanto es así que los encargados de la cuadra lo saben y lo andan comentando”, agregó. Además, expuso que la denunciante no tendría buena relación con ninguna de las casa alrededor. “A la del geriátrico la tienen jurada. La conocen todos, porque le tienen que correr el auto y no molestarla”, sumó, dejando el beneficio a la duda a Carolina Ardohaín.

De unas vacaciones por Estados Unidos al Lollapalooza: las últimas semanas de lujo de Pampita

A pesar de las polémicas que la esperaban en su nueva casa, Pampita disfrutó las últimas semanas de un viaje de lujo y un evento a pura diversión y música. Durante unos días, recorrió la Gran Manzana, y visitó los lugares más bellos, con platillos gourmet deliciosos y una vista al Central Park. Seguido a esto, decidió alejarse de la ciudad, y se refugió en el verano de Palm Beach, donde impuso el minimalismo chic con su vestido halter.

Al regresar a la Argentina, su participación a eventos importantes no frenó. Por el contrario, pudo disfrutar junto a Anita García Moritán de una jornada a pura música y moda. La modelo fue al Lollapalooza 2026, donde lució un estilo rockero y dejó en claro la tendencia de las transparencias.

Pampita en Palm Beach

Sin embargo, en su barrio, comenzó a gestarse el escándalo cuando una de sus vecinas la acusó de ruidos molestos. La noticia se viralizó entre las casas, y llegó a la televisión argentina. El debate entre los usuarios de las redes sociales comenzó, muchos de ellos defendiendo a la modelo. Pampita pudo disfrutar de días de relax, pero, tras su mudanza, se habría puesto en guerra por duras acusaciones en su contra.

A.E