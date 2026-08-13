Pampita, Cami Homs y Zaira Nara coinciden en la prenda de la temporada: "Pantalones de cuero con outfit total black"

Pampita, Cami Homs y Zaira Nara deslumbraron en las redes sociales con una coincidencia fashionista. Las tres escogieron pantalones de cuero para alarmar un look total black, aunque cada una respetó su propio estilo y potenció la prenda según sus gustos.

La prenda estrella según Pampita, Cami Homs y Zaira Nara

El invierno tiene sus prendas infaltables y esta temporada Pampita, Cami Homs y Zaira Nara dejaron en claro cuál es su favorita. Se trata de pantalones de cuero, una apuesta que combina actitud, sofisticación y mucha versatilidad. Además de la pieza elegida, también coincidieron en incorporarla en outfits total black.

La propuesta se instala como una de las grandes tendencias para los meses más fríos y demuestra que el negro de pies a cabeza continúa siendo una de las fórmulas más elegantes para armar looks urbanos. En esta ocasión, las tres referentes de moda en la Argentina optaron por el cuero como protagonista y lo adaptaron a sus propios estilos.

Pampita volvió a demostrar su afinidad por los clásicos con una propuesta en negro que tiene al pantalón de cuero como pieza central. La conductora combinó la textura característica de este ítem con la suavidad del algodón de su top, logrando un outfit elegante y moderno.

Pampita

El cuero aporta estructura y carácter al conjunto, mientras que el total black permite mantener una estética estilizada y atemporal. Una fórmula ideal para quienes buscan elevar un look cotidiano sin necesidad de sumar accesorios como fue el caso de Pampita. Cami Homs, por su parte, se inclinó por una apuesta de alto impacto donde la sensualidad fue protagonista.

Cami Homs

La influencer lució un pantalón de cuero combinado con un body ceñido con escote asimétrico, lo que permitió dejar al descubierto su brazo y parte de su torso. Las costuras visibles y el ajuste de las prendas hizo lucir su espléndida figura. Asimismo, completó su look con botas XL del mismo material y con pequeñas tachas metálicas.

Zaira Nara mostró una versión más fashionista de esta combinación, demostrando que la prenda puede adaptarse a diferentes estilos y siluetas. La empresaria llevó un pantalón de cuero tiro bajo de estilo oversize tipo babucha y lo potenció con un top de encaje con mangas largas. Su outfit se destacó por la fusión de texturas y las transparencias de la pieza superior. Como calzado, al igual que Cami Homs, apostó por bucaneras de cuero con los mismos detalles.

Zaira Nara

Total black, el aliado perfecto en invierno

Más allá de las diferencias entre los tres looks, Pampita, Cami Homs y Zaira Nara coinciden en una fórmula que nunca pierde vigencia: vestirse completamente de negro. Esta elección permite crear estilismos sofisticados y visualmente alargados, mientras que el cuero suma textura y un toque rebelde.

Para llevar la tendencia durante el invierno, una de las claves es combinar el pantalón de cuero con prendas de diferentes materiales, como lana, algodón, denim o tejidos de punto. Así, el look conserva la armonía del negro pero gana profundidad y movimiento.

De esta manera, Pampita, Cami Homs y Zaira Nara coinciden en la prenda de la temporada: "Pantalones de cuero con outfit total black". Sin dudas, las tres referentes fashionistas confirman que es este diseño combinado con otros de color negro son el aliado perfecto para el invierno.