Así fue el cumpleaños de Bauti, el hijo de Cami Homs y Rodrigo de Paul: torta de tres pisos, camas saltarinas y un homenaje a Lionel Messi

El hijo menor de Cami Homs y Rodrigo de Paul, Bautista, cumplió cinco años en el mes de julio, pero este jueves 13 de agosto lo festejó a lo grande con una temática muy futbolera que cautivó a todos los invitados. La celebración contó con una organización impecable, sorpresas únicas y la presencia de sus seres queridos más cercanos en un salón repleto de alegría.

Bautista De Paul, hijo de la ex pareja Cami Homs y Rodrigo De Paul, celebró sus 5 años con su mamá.

Bautista De Paul y una decoración mundialista con torta imponente

El salón elegido relució con detalles celestes y blancos que homenajearon a la Selección Argentina y a las grandes figuras del deporte nacional. En el centro de la escena se destacó una torta de tres pisos decorada con escudos de la AFA, una pelota de fútbol y botines personalizados en la cima. Los invitados disfrutaron de un espacio completamente ambientado con camisetas firmadas, globos temáticos y estaciones interactivas para los más chicos.

Bautista junto a su mamá, también estuvo su hermana Francesca y la pareja de Cami Homs, José Sosa.

La diversión no faltó en ningún momento gracias a las camas saltarinas y los juegos que mantuvieron a los niños entretenidos toda la tarde. Bautista De Paul lució la camiseta suplente y se divirtió junto a su hermana Francesca, y la actual pareja de su mamá, José Sosa, quien asistió acompañado por sus propias hijas. Todos compartieron risas, saltos y momentos de mucha complicación en las diferentes atracciones preparadas para la ocasión.

Bautista De Paul: su recuerdo en Estados Unidos y la presencia de ídolos gigantes

Meses atrás, con su papá Rodrigo de Paul, el pequeño ya tuvo un festejo especial en Atlanta, Estados Unidos, justo el día antes de las semifinales de Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026. Aquella celebración internacional dejó gratos recuerdos que se sumaron a esta nueva fiesta organizada por su madre en Buenos Aires con mucho amor y dedicación.

El cumpleaños de Bautista De Paul incluyó juegos, talleres creativos e imitadores de Lionel Messi y "El Dibu".

Uno de los momentos más deslumbrantes de la jornada ocurrió cuando aparecieron imitadores gigantes de Lionel Messi y Dibu Martínez para entregar cajitas felices a los niños. Bautista De Paul corrió a abrazar a los personajes y posó feliz para las cámaras junto a una estación de waffles y talleres creativos de pintura en pelotas.

La jornada concluyó de la mejor manera cuando cada invitado recibió su respectivo recuerdo personalizado. Entre aplausos, risas compartidas y una gran cantidad de golosinas, los niños se despidieron con una sonrisa de oreja a oreja. Sin dudas, este aniversario quedará grabado en la memoria del hijo de Cami Homs, Bautista, como uno de sus días más felices.