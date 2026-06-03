Cami Homs reveló su mejor receta de torta de manzanas: rica y fácil de hacer para acompañar al mate

Cami Homs es una de las influencer que a diario comparte sus hábitos saludables vinculados al lifestyle. Además de sus rutinas de entrenamiento, las postales en familia junto a sus hijos y su pareja, José “Principito” Sosa, y las campañas publicitarias de las que forma parte, la influencer sacó a relucir una faceta vinculada con la gastronomía. En esta oportunidad, recurrió a sus redes sociales para revelar una de sus recetas infalibles: una torta húmeda de manzana rica, abundante y hecha en simples pasos.

El lado gastronómico de Cami Homs

Además de su vasta carrera en redes sociales como modelo e influencer, Cami Homs es una de las participantes más recordadas de Bake Off Famosos, el ciclo emitido por Telefe y conducido por Wanda Nara. Durante su paso por el programa llegó a destacarse por sus habilidades en pastelería; incluso regresó a la competencia mediante un repechaje y terminó siendo una de las finalistas de la edición. No obstante, antes de entrar al reality culinario contó que la cocina era una pasión de muchos años: estudió pastelería desde joven y, cuando vivía en Italia, tuvo un emprendimiento donde vendía tortas por encargo.

Cami Homs en Bake Off | Instagram

Si bien luego de que finalizó el ciclo no se vinculó a ningún otro proyecto de esta índole, a través de su cuenta personal de Instagram, desplegó una receta que cautivó la atención de sus más de 1,2 millones de seguidores. “Los que me conocen saben que la cocina significa mucho para mí. De las maneras más lindas de dar amor. Qué mejor que volver a compartirlo con ustedes”, comenzó diciendo al pie del carrusel en el que plasmó el paso a paso y el resultado de un postre ideal para acompañar el desayuno, la merienda o disfrutar en cualquier momento del día.

Para ello, recurrió a un clásico de sus clásicos: la torta húmeda de manzana. “Vuelvo con esta torta que los que me siguen hace muchos años la conocen y la habrán hecho”, garantizó.

Ingredientes

100 gramos de manteca pomada

100 gramos de azúcar

3 huevos

Jugo de una naranja o 3 cucharadas de leche

250 gramos de harina leudante

3 manzanas peladas y cortadas en cubitos

Ingredientes para la receta de torta de manzana de Cami Homs | Instagram

Preparación:

De acuerdo con las indicaciones brindadas por la propia Cami Homs, se debe mezclar la manteca de consistencia “pomada” con el azúcar. Luego, agregar los huevos, “de a uno”, hasta “integrarlos bien” y que quede una preparación homogénea. Una vez realizado este paso, “sumar el jugo de una naranja o 3 cucharadas de leche”, mezclar e incorporar la harina leudante, previamente tamizada. “Por último pelar y cortar en cubitos bien chiquitos 3 manzanas y agregarlas”.

Una de las recomendaciones que se animó a dar la joven de 30 años fue que a las manzanas conviene espolvorearlas con una pizca de harina, “así no quedan todas en la base”. Finalmente, “verter todo en un molde y hornear a 160 grados durante 45 minutos”. Por su parte, para realzar su sabor, aconsejó comerla “calentita con el mate o con una bocha de helado como postre”.

Torta de manzana de Cami Homs | Instagram

En simples pasos y con pocos ingredientes, Cami Homs sacó a relucir una de sus recetas infalibles para mimar a la panza en estos días fríos de otoño. Sus seguidores celebraron este efímero regreso de la creadora de contenidos a faceta como pastelera y muchos de ellos “esperan con ansias” que vuelva con todo a las preparaciones de cocina. Mientras algunos celebraron este breve regreso gastronómico, otros aprovecharon para compartir sus propios secretos, como agregar canela o una capa de azúcar para lograr una textura crocante. Lo cierto es que, esta preparación despertó la nostalgia de quienes esperan verla nuevamente en frente a las hornallas.